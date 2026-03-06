ГКНБ Киргизии сообщил о найденном схроне оружия для госпереворота

Сотрудники Госкомитета национальной безопасности Киргизии обнаружили тайник с крупным арсеналом оружия в Ошской области, передает РИА «Новости». Операция проводилась в рамках борьбы с организованными преступными группировками.
По официальным данным, в схроне находились двенадцать автоматов Калашникова, свыше 700 патронов к ним, а также пистолеты и другое оружие. В пресс-службе ГКНБ отмечают, что эти средства были предназначены для совершения особо тяжких преступлений, включая попытки дестабилизации ситуации в стране.
В ведомстве заявили: «Конечной целью преступных элементов, в случае наступления благоприятной для них политической обстановки, являлась попытка вооруженного переворота с последующим приведением к власти подконтрольного криминальному миру политика».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киргизии назначили нового главу Госкомитета национальной безопасности. В структуре ГНКБ Киргизии произошли кадровые изменения после массовых проверок. Сотрудники ГНКБ Киргизии изъяли у экстремистов 14 российских паспортов.