ГКНБ Киргизии сообщил о найденном схроне оружия для госпереворота

Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 Марта

Эксперт Холгова: Подарок деньгами на 8 Марта не должен быть похож на милостыню

Tекст: Татьяна Косолапова

«Подарок в виде денег этикет осуждает. Но этикет – это правила, которые зарождаются в высших слоях общества, например, в королевских семьях», – говорит Холгова. По ее словам, сложно представить ситуацию, когда король дарит своей супруге деньги.



При этом эксперт подчеркивает, что этикет – не уголовный кодекс. Дарить купюры уместно, если женщина сама об этом говорит или точно известно, что такой подарок будет для нее уместным и желанным.

«Если вы уверены, что женщину обрадует презент в виде денег, то что вам мешает преподнести ей именно этот подарок? Деньги, конечно, лучше дарить в конверте, а не вручением купюр или переводом на карту. И к ним я бы порекомендовала приложить какой-то красивый или сладкий подарок. Например, хорошо оформленные сладости или букет цветов. Конверт лучше чем-нибудь сопроводить», – делится собеседница.

Эксперт подчеркивает, что на Новый год и Рождество считается дурным тоном дарить дорогие подарки – должно быть что-то чисто символическое. Но для всех остальных праздников таких ограничений нет.

«Если мужчина может подарить квартиру, автомобиль и кольцо с розовым бриллиантом, то никакой этикет не запрещает это сделать на Международный женский день. Но если заработная плата скромная, то и подарки должны быть соответствующими. При зарплате в 25 тыс. рублей и тысяча может быть существенным подарком. Каждый для себя должен решить сам, сколько по его мнению достаточно. В любом случае, это не должно быть похоже на милостыню. Все-таки должна быть какая-то сумма, которая действительно способна обрадовать», – заключила Холгова.

Ранее аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта. Его лидером стали напольные весы.