Названа продолжающая выполнять рейсы через Ормузский пролив компания

FT: Перевозчик Dynacom Tankers продолжает проводить суда через Ормузский пролив

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает FT, по словам одного из судовых брокеров, большинство судовладельцев приостановили транзит до стабилизации ситуации, однако «есть несколько авантюристов, готовых пойти на риск», передает РБК.

Согласно данным Lloyd's List, Dynacom отправляет свои суда через пролив преимущественно ночью, отключая транспондеры системы автоматической идентификации (AIS), что противоречит Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS). Эта мера позволяет снизить вероятность обнаружения в условиях военной напряженности, хотя и сопряжена с дополнительными рисками.

Как отмечают участники рынка, с конца февраля по начало марта как минимум пять танкеров Dynacom пересекли опасный участок скрытно, а одно судно проследовало к порту Джейбель-Дханна в 240 км от Абу-Даби, также с отключенным AIS. При этом большинство конкурентов компании избегают этого маршрута, несмотря на резко выросшие фрахтовые ставки.

Решение Dynacom обусловлено не только смелостью, но и экономическим расчетом: компания смогла получить страховое покрытие военных рисков на условиях, делающих перевозки через Ормузский пролив выгодными. C 5 марта ведущие P&I клубы аннулировали защиту для судов в зоне конфликта, однако часть операторов может застраховать рейсы на рынке Ллойда по гораздо более высоким тарифам.

По сведениям брокера Gallagher, страховка для таких рейсов действительно доступна, но стоит заметно дороже. Китайские отраслевые источники отмечают, что за проход через опасную зону суда получают премиальную прибыль, достигающую миллионов долларов за один рейс.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил об отсутствии планов перекрывать Ормузский пролив.

Газета Telegraph писала, что Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США.