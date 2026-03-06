МИД заявил о полной приостановке судоходства в Персидском заливе

Захарова заявила о полной приостановке судоходства в Персидском заливе

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, движение судов в регионе фактически остановлено из-за конфликта вокруг Ирана, а участники рынка не могут спрогнозировать дальнейшее развитие событий, передает РИА «Новости».

Захарова обратила внимание на то, что ситуация в регионе и с доставкой ресурсов находится в состоянии напряженной паузы. По ее словам, эта пауза далека от спокойной, люди «затаили дыхание» и не понимают, как будут развиваться события дальше.

Дипломат подчеркнула, что неопределенность сохраняется не только среди судоходных компаний, но и среди всех участников рынка.

Ранее Ирак сообщил о приостановке цепочек поставок через Ормузский пролив для всех танкеров.

Страховые компании уведомили судовладельцев об аннулировании полисов из-за роста напряженности.

Минтранс России идентифицировал более 30 судов под российским флагом в зоне эскалации.