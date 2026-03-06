Израильский беспилотник ударил по жилому дому в Ливане

Израильская армия атаковала центр города Сайда, поступают данные о пострадавших среди гражданского населения, передает РИА «Новости».
Беспилотный летательный аппарат попал в квартиру многоэтажки, в результате чего часть окон на верхних этажах оказалась полностью разрушена. Сейчас медики и спасатели предпринимают попытки вызволить людей.
Накануне с ливанской территории в сторону еврейского государства было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло движение «Хезболла».
Войска Израиля ответили массированными ударами по населенным пунктам в различных регионах, включая столицу. На фоне эскалации сотни тысяч жителей начали покидать свои дома в поисках укрытия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боевая авиация ранее нанесла удар по зданию в густонаселенном квартале города Сайда.
Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о начале уничтожения целей «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута.
До этого при атаке израильских ВВС на город Баальбек погибли четыре человека.