Израильский беспилотник ударил по жилому дому в Ливане

Удар израильского дрона по дому в центре Сайды привел к жертвам

Tекст: Мария Иванова

Израильская армия атаковала центр города Сайда, поступают данные о пострадавших среди гражданского населения, передает РИА «Новости».

Беспилотный летательный аппарат попал в квартиру многоэтажки, в результате чего часть окон на верхних этажах оказалась полностью разрушена. Сейчас медики и спасатели предпринимают попытки вызволить людей.

Накануне с ливанской территории в сторону еврейского государства было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло движение «Хезболла».

Войска Израиля ответили массированными ударами по населенным пунктам в различных регионах, включая столицу. На фоне эскалации сотни тысяч жителей начали покидать свои дома в поисках укрытия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевая авиация ранее нанесла удар по зданию в густонаселенном квартале города Сайда.

Пресс-служба ЦАХАЛ проинформировала о начале уничтожения целей «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута.

До этого при атаке израильских ВВС на город Баальбек погибли четыре человека.