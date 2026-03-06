Руденко выразил соболезнования в связи с гибелью Хаменеи

В пятницу российский МИД распространил соответствующее заявление на своем сайте.
В посольстве Руденко оставил запись в траурной книге, отметив свое сочувствие родным и близким аятоллы, а также всему иранскому народу, который переживает утрату. Дипломат подчеркнул, что Россия разделяет скорбь и выражает поддержку в этот трудный момент.
Российское внешнеполитическое ведомство назвало гибель высокопоставленных иранских лиц «циничным убийством» и охарактеризовало произошедшее как вызов международному праву и общепринятым моральным нормам.
Ранее NYT сообщила, что власти Ирана отложили выбор нового верховного лидера, опасаясь возможных покушений после заявлений США и Израиля о целесообразности устранения преемника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал Iran International сообщал об избрании Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
В воскресенье гостелевидение Ирана объявило о мученической смерти аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля. Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за его смерть.