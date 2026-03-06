Президент Финляндии исключил размещение ядерного оружия в стране

Стубб: Финляндия не планирует становиться ядерной державой

Tекст: Валерия Городецкая

Стубб в беседе с журналистами подчеркнул, что возможные изменения в финском законодательстве не связаны с намерением разместить ядерные вооружения, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Финляндия не желает появления ядерного оружия на своей территории, а также подчеркнул, что аналогичных планов нет и у НАТО. «Я подчеркиваю, что изменения в законодательстве не означают, что в Финляндии появятся ядерные вооружения. Финляндия не хочет размещать ядерное оружие на своей территории, таких планов нет и у НАТО. Финляндия не станет ядерной державой», – заверил Стубб.

Накануне телерадиокомпания Yle сообщила, что правительство Финляндии готово отменить запрет на транзит ядерного оружия в стране, о чем уже ведутся обсуждения в парламенте.

В пятницу министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил планы разрешить ввоз ядерного оружия.

В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия.