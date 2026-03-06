Катар заявил об атаке Ирана по военным в Бахрейне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство иностранных дел Катара выступило с заявлением о том, что Иран нанес удары по зданиям в Бахрейне, где находились военнослужащие ВМС Катара, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки никто из катарских военных не пострадал.

В официальном коммюнике МИД Катара подчеркивается: «Катар самым решительным образом осуждает иранскую атаку на здания в различных районах братского Королевства Бахрейн, в которых размещались военные подразделений военно-морских сил Катара, входящие в состав объединенного центра морских операций военного командования Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Иранский дрон-камикадзе атаковал американскую военную базу в Эрбиле. Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне.