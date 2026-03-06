«Турпомощь»: У россиян вырывают из рук посадочные в аэропорту Дубая

Tекст: Дарья Григоренко

Осауленко рассказал: «Во время спешной посадки у туристов фактически вырвали из рук посадочный документ и с ним прошли в самолет другие люди», передает ТАСС.

В результате в системе авиационной компании ошибочно фиксировалось, что туристы якобы уже вылетели, хотя на самом деле они оставались в аэропорту. Эта ситуация, по словам директора ассоциации, создала серьезные организационные проблемы и затруднила оказание помощи застрявшим путешественникам.

«Турпомощь» ранее сообщала, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке за помощью к ней обратились около 7 тыс. российских туристов. Большинство жалоб связано именно с организацией вылетов из Дубая и сложностями с регистрацией на рейсы в Москву.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали предлагать застрявшим в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке россиянам несуществующие перелеты на частных самолетах стоимостью до 20 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, авиакомпания S7 выполнила первый вывозной рейс из Дубая в Новосибирск с полной загрузкой.

Накануне гражданка Украины, находящаяся в Дубае, пожаловалась, что украинский МИД ничего не делает для эвакуации украинских туристов или помощи с расселением.