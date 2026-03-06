Al-Monitor: Курдские группировки готовы войти в Иран

Альянс из шести иранских курдских группировок, который поддерживается Соединенными Штатами, планирует пересечь границу Ирана и присоединиться к американо-израильской коалиции, передает 360 со ссылкой на публикацию Al-Monitor.
В сообщении уточняется, что вооруженные формирования уже получили необходимое вооружение и техническое оснащение. Точная дата вторжения не называется, но отмечается, что переход может произойти в ближайшие дни.
Ранее, как отмечает издание, ЦРУ начало сотрудничать с этими курдскими группировками еще в прошлом году, обсуждая возможные операции на территории Ирана.
Кабмин Иракского Курдистана отверг обвинения в вооружении и переброске иранских курдов.
Военизированные курдские формирования создали коалицию и перебросили силы к иранской границе для возможного масштабного наступления на северо-западе Ирана.
Представитель Партии свободной жизни Курдистана заявил о начале наземной операции против иранских сил.