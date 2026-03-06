Треть погибших от ударов США и Израиля в Иране составили дети

Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани озвучила трагическую статистику потерь среди гражданского населения, передает РИА «Новости».
По ее словам, несовершеннолетние занимают существенную долю в общем списке убитых в ходе внешних атак.
«К сожалению, к настоящему моменту порядка 30% погибших составляют дети», – сказала она в ходе пресс-конференции.
Ранее профильное ведомство по делам мучеников и ветеранов Ирана обнародовало сводные данные о потерях. Общее число жертв нападений со стороны Соединенных Штатов и Израиля достигло 1230 человек.
До этого Иранское общество Красного Полумесяца подтвердило гибель 787 человек в результате массированных атак США и Израиля. Представитель Минобрнауки Исламской республики заявил о смерти 175 школьников и учителей за двое суток эскалации.