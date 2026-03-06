Билеты с Ближнего Востока в Россию появились в продаже авиаперевозчиков

Минтранс сообщил о возобновлении продажи билетов с Ближнего Востока в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

Минтранс уточнил, что теперь пассажиры, готовые вылететь раньше запланированных дат, могут приобрести билеты, передает РИА «Новости».

В то же время в ведомстве напомнили, что рекомендация о приостановке продажи билетов из России в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ сохраняет силу до 14 марта. Согласно заявлению Минтранса, эта мера пока остается актуальной для всех перевозчиков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание в ближневосточных странах или покинуть конфликтный регион.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке. АТОР сообщила о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива. До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России.