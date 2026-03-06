UnHerd: ЕС должен отказаться от санкций на российские энергоносители из-за Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет UnHerd, конфликт в Иране вынуждает Европу задуматься о собственных интересах в сфере энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

В статье подчеркивается: «Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спрос на российские энергоресурсы заметно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне Песков заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.