КСИР ударил по Израилю сверхтяжелыми и гиперзвуковыми ракетами

Корпус стражей исламской революции сообщил об использовании сверхтяжелых баллистических ракет средней дальности Khorramshahr-4 и гиперзвуковых систем Fattah, передает ТАСС.
«22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah», – приводит заявление военных агентство Tasnim.
В сообщении уточняется, что боевая часть задействованных баллистических носителей достигает веса 1,5 тонны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ударные беспилотники атаковали авиабазу Рамат-Давид и радиолокационный комплекс Мерон на севере Израиля.
Корпус стражей исламской революции заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию израильского Минобороны и аэропорту Бен-Гурион.
Ранее Тегеран применил аналогичное вооружение для поражения нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.