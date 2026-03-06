Песков: Ядерное оружие НАТО сделает Финляндию уязвимой целью

По словам Пескова, Москва ознакомилась с заявлениями Финляндии о возможном отказе от запрета на размещение ядерного оружия на своей территории, передает ТАСС.
«Это заявление, которое добавляет уязвимости Финляндии», – заявил пресс-секретарь президента , комментируя позицию финского Минобороны. Он отметил, что такие риски для Хельсинки вызваны действиями самих властей Финляндии.
Песков подтвердил, что в Кремле внимательно следят за подобными инициативами и считают их недальновидными с точки зрения национальной безопасности соседнего государства.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна готова разрешить ввоз ядерного оружия в случае угрозы национальной безопасности.
Финское правительство рассматривает вариант отмены законодательного запрета на транзит ядерного арсенала через свою территорию.
Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал снятие подобных ограничений актом агрессии и нагнетанием обстановки у российских границ.