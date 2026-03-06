Российским паралимпийцам не вручили смартфоны Samsung

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские паралимпийцы не получили смартфоны Samsung, традиционно вручаемые участникам Игр, сообщает ТАСС.

Эти устройства обычно входят в комплект подарков от партнеров международного олимпийского и паралимпийского движения, но на зимних Паралимпийских играх в Италии российских атлетов исключили из этой программы.

Подобная ситуация уже происходила летом 2024 года на Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, где российские спортсмены также остались без фирменных смартфонов Samsung. Организаторы не называют официальную причину отказа, но отмечают: практика исключения российских атлетов из ряда традиционных инициатив сохраняется.

Зимние Паралимпийские игры проходят в Италии с 6 по 15 марта. В соревнованиях будет разыграно 79 комплектов медалей в шести дисциплинах, а сборную России представляют шесть спортсменов, выступающих под национальным флагом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция отказалась посетить церемонию открытия Паралимпиады из-за участия российских спортсменов. Рожков сообщил о вылете российских сноубордистов на Паралимпиаду. Рожков также объявил об участии россиян в церемонии открытия Паралимпиады.