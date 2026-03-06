  • Новость часаВременный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    За ошибки американских военных ответит искусственный интеллект
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Российские бойцы обнаружили сеть пулеметных точек и тоннелей ВСУ
    Байден заявил, что забыл о Путине больше, чем другие узнают
    6 марта 2026, 12:41 • Новости дня

    Песков: Россия находится в контакте с руководством Ирана

    Песков: Россия находится в контакте с руководством Ирана и продолжит диалог

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона сохраняет активное взаимодействие с иранскими властями и планирует развивать этот диалог в будущем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия находится в постоянном диалоге с руководством Ирана и намерена продолжать эти контакты, передает ТАСС.

    Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана, и мы продолжим, безусловно, этот диалог».

    Песков также воздержался от комментариев по поводу возможного военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном на данный момент, отметив, что это все, что он хотел сказать по данной теме.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции США.

    6 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести запрет для злостных неплательщиков алиментов на регистрацию автомобилей, недвижимости и открытие счетов в банках.

    Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.

    Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

    Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».

    Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».

    Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

    6 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая в семьей из Финляндии в Выборг многодетная мать Светлана Сярккя поделилась на Невском форуме друзей России впечатлениями о жизни в России. Она отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи.

    Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.

    По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.

    Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».

    Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Клапштейн с четырьмя детьми также переехала в Омскую область из Германии по программе переселения соотечественников.

    Ранее семья из Эстонии, уроженец Британии и уроженец Казахстана также стали новыми гражданами России. А МИД отмечал, что бывшие граждане России, уехавшие в девяностые, сейчас массово возвращаются на родину вместе с семьями.


    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    @ surpk.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы и отчисляться после проверки их аттестатов.

    Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

    В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.

    Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.

    «Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил  Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.

    Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    6 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Ирана предупредил, что поддержка европейцами агрессии США и Израиля приведет к ответным мерам со стороны Тегерана.

    Иранские власти предупредили, что страны Европы могут стать законными целями, если поддержат действия США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала France 24: «Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана».

    По словам иранского дипломата, европейским странам следует проявлять осторожность и не вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает любую поддержку агрессии США и Израиля как основание для ответных действий.

    Тахт-Раванчи также отметил, что предупреждение уже было доведено до европейских стран и других государств, чтобы избежать эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.

    А председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    Ряд стран уже выражал поддержку США и Израилю в их действиях. В частности, Литва согласилась рассмотреть возможность использования своей территории американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    6 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

    «У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

    Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    6 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    @ IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство РФ официально прекратило соглашение с ООН о работе центра устойчивого энергетического развития, который действовал в Москве с 2008 года.

    Россия прекратила действие соглашения с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительством России и ЮНЕСКО было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, и центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

    МИД поручено уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о принятом решении». Таким образом, соответствующая информация будет официально доведена до ЮНЕСКО.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных уголовных и международных судов. До этого Россия присоединилась к конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, принятой по российской инициативе.

    6 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Стартовал флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

    Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.

    Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.

    Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.

    В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    6 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    США признали удары по школе в Иране

    NBC: США признали удары в районе школы для девочек в иранском Минабе

    США признали удары по школе в Иране
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские чиновники на закрытом брифинге подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек, где погиб 171 человек, пишут местные СМИ.

    Представители администрации США во время закрытого брифинга в Конгрессе подтвердили нанесение ударов в районе, где находится школа для девочек в иранском городе Минаб, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным NBC News, американским властям известно, что удар по начальной школе, в результате которого погибли 171 человек, не был нанесён Израилем. При этом представители администрации США не предложили другой версии событий, которая бы исключала ответственность Вашингтона за этот инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские СМИ писали, что удар по учебному заведению в Минабе совпал с атакой на базу КСИР, и дети могли погибнуть из-за ошибки военных США при определении цели.

    До этого иранские власти установили личности пилотов и авиабаз, причастных к удару по школе, где погибла 171 школьница. В ответ Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США.

    6 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока
    США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнокорейские и американские военные обсуждают возможность переброски комплексов Patriot с Корейского полуострова на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном.

    США обратились к Южной Корее с просьбой о возможной переброске ракет и комплексов Patriot для усиления своей противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на парламентских слушаниях подтвердил, что Сеул ведет переговоры с американскими военными по этому вопросу, отметив, что конкретные решения будут приниматься индивидуально по каждому случаю.

    Повышенный спрос на перехватчики и ударные боеприпасы связан с активизацией конфликта между США и Ираном. После американских ударов по иранским объектам Тегеран увеличил количество атак с использованием ракет и дронов по американским базам и союзникам в регионе, что вынудило Вашингтон укреплять воздушную оборону на Ближнем Востоке.

    По данным корейских СМИ, американские военные уже перебрасывают часть установок Patriot с различных баз в Южной Корее на авиабазу Осан, расположенную к югу от Сеула, где зафиксировано заметное увеличение числа комплексов и прибытие крупных транспортных самолетов США. Представители Пентагона и Минобороны Южной Кореи воздержались от комментариев по этому поводу.

    В 2025 году подобные перемещения уже имели место: батареи Patriot временно направлялись с Корейского полуострова на Ближний Восток для оперативной поддержки и впоследствии возвращались обратно. Эксперты отмечают, что такие ротации не должны серьезно встревожить союзников США в Азии, поскольку Пхеньян сдерживается силами Южной Кореи и американским ядерным потенциалом.

    С 9 марта Южная Корея и США планируют начать ежегодные совместные военные учения Freedom Shield, которые продолжатся десять дней. Американское командование подтвердило, что маневры пройдут по графику несмотря на возможные перемещения вооружений. При этом Северная Корея традиционно негативно реагирует на подобные учения, расценивая их как подготовку к вторжению и отвечая собственными испытаниями оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов прогремела в Тегеране после ударов Израиля. Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Агентство Bloomberg сообщило, что у США и Израиля скоро могут закончиться ракеты-перехватчики.

    6 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Напольные весы возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список самых неудачных подарков на 8 Марта по мнению россиянок возглавили напольные весы, одежда и косметика «без запроса», а также абонемент в спортзал.

    В антирейтинге также оказались кухонная техника, посуда, нижнее белье без обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства, , следует из исследования ювелирного холдинга Sokolov, передает РИА «Новости».

    Многие женщины предпочитают заранее обсуждать подарки: 23% выбирают их совместно с партнером, 15% отправляют подборку желаемого, 21% говорят напрямую, а 18% просят деньги. Только одна из семи женщин готова к сюрпризу любого формата.

    Аналитики отмечают, что 22% россиянок довольствуются цветами как основным подарком, 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. Среди желаемого также называются украшения, деньги, техника, а иногда и помощь в выплате кредита.

    Для большинства женщин 8 Марта – своеобразная проверка отношений: более половины считают этот день индикатором заботы партнера, еще 28% оценивают по подарку внимательность мужчины. Однако пятая часть опрошенных трактует праздник как незначимый.

    Среди мужчин более половины дарят подарки традиционно, а не по внутреннему желанию, причем две трети еще не выбрали презент к празднику. Несмотря на популярность цветов, полноценным подарком букет считают 42% мужчин, а 12% уверены, что все зависит от суммы, потраченной на него. Большинство поздравляют любимых женщин, мам, сестер, дочерей и бабушек, но 61% покупают подарки также коллегам, а 23% – подругам.

    Ранее писательница, общественная деятельница Мария Арбатова рассказала газете ВЗГЛЯД, как отметить Международный женский день.

    Газета ВЗГЛЯД составляла подборку открыток на 8 Марта.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    6 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс выразил согласие рассмотреть возможность использования Литвы американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Литва готова предоставить свою территорию для логистической поддержки операции США в Иране. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс выступает как «преданный и ответственный союзник» Вашингтона и готов обсуждать этот вопрос, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что речь идет не о размещении военных объектов, а исключительно о предоставлении территории для решения логистических задач. Науседа также выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке удастся разрешить дипломатическими средствами, а не военными действиями.

    Ранее в Литве заявили о готовности обсудить возможность участия в операции против Ирана по инициативе США, однако официального запроса не поступало. До этого министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.


    6 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Путин по телефону выразил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

    Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

    В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

    По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

    Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

