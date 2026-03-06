Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы

Кремль заявил о росте спроса на российские энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, «мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране», передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Москва традиционно выступает надежным партнером на мировом энергетическом рынке. Он напомнил, что «Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа, причем как трубного газа, так и сжиженного газа».

Накануне Песков заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.