Иран заявил о намерении нанести ответные удары новейшими баллистическими ракетами

Исламская республика планирует использовать современные баллистические ракеты при проведении очередной серии ответных ударов, передает ТАСС.
По данным журналистов, иранская сторона готовит существенное изменение тактики.
«Ожидается, что в ближайшие дни будет применен новый стиль атак с помощью передовых и редко используемых ракет большой дальности», – сообщил источник агентства Fars.
Уточняется, что речь идет о вооружении, которое ранее практически не применялось военными. Атака с использованием дальнобойных систем ожидается в самое ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал КСИР Эбрахим Джабари пообещал задействовать против противника более разрушительное оружие.
Корпус стражей исламской революции инициировал очередную серию атак по объектам в Тель-Авиве.
Иранские военные нанесли удары по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока.