Московские хирурги «пересобрали» руку подростка после травмы

В сообщении в канале департамента на платформе Max говорится, что после столкновения со стеклянной дверью у юноши произошел разрыв сухожилия и серьезное повреждение срединного нерва, что привело к утрате чувствительности в пальцах.
Изначально помощь была оказана по месту жительства, однако заживление прошло осложненно – образовался плотный рубец и возникла боль. Впоследствии родители обратились в Морозовскую больницу, где мальчику провели комплексное обследование, включая ультразвуковое исследование и МРТ, и диагностировали неврому – патологическое разрастание нервной ткани, которая блокировала нервные импульсы.
«Операционная бригада провела полтора часа за филигранной работой, буквально «пересобирая» поврежденные структуры руки», – заявили в департаменте. Сейчас подросток проходит курс реабилитации и восстанавливает функции конечности.
