Умер режиссер фильма «Театр» Янис Стрейч

Умер режиссер советской драмы «Театр» Янис Стрейч

Tекст: Мария Иванова

О смерти латвийского режиссера сообщил портал «Кинотеатр.ру», передает РИА «Новости». По данным ресурса, Янис Стрейч скончался 5 марта в возрасте 89 лет. Он прославился экранизацией романа Сомерсета Моэма «Театр», снятой в 1978 году.

«Стрейч Янис Янович: 26 сентября 1936, п. Анспоки, Латвия – 5 марта 2026 года», – говорится в карточке режиссера на портале. Указывается, что мастер родился в латвийском поселке Анспоки.

Фильм «Театр», ставший популярным в СССР, Стрейч снял в 1978 году. В картине сыграли Вия Артмане, Гунарс Цилинский (Цилинскис), Эльза Радзиня и Ивар Калныньш.

В 1963 году режиссер окончил режиссерское отделение Латвийской государственной консерватории (мастерская А. Лейманиса) и с того же года работал на Рижской киностудии. В 1991–1995 годах он возглавлял Союз кинематографистов Латвии, с 1999 года был почетным членом Академии наук Латвии. В 1976 году Стрейчу присвоили звание заслуженного деятеля искусств Латвийской ССР.