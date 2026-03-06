Верховный суд отсрочил наказание для родившей в колонии женщины

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российский Верховный суд постановил освободить из мест лишения свободы россиянку, осужденную за участие в преступной группе. Исполнение наказания отложено до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет, передает РИА «Новости».

Ранее суд в Краснодаре приговорил участников банды, похищавшей недобросовестных наркокурьеров, к срокам до десяти лет лишения свободы. Эта женщина выполняла в группировке функции водителя. Изначально ей назначили условный срок, но позже заменили его на реальный.

Находясь в заключении, женщина родила дочь и обратилась с кассационной жалобой. Судебная коллегия сочла доводы защиты убедительными.

Принятию гуманного решения способствовало признание вины, а также тот факт, что осужденная не применяла насилие к потерпевшим и не нанесла им физического вреда.

Ранее пленум Верховного суда подготовил поправки о признании рождения ребенка смягчающим обстоятельством. Московский городской суд отказал блогеру Елене Блиновской в отсрочке наказания до совершеннолетия дочери.