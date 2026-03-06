Saudi Aramco взвинтила цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия максимально с 2022 года повысила цены на нефть для Азии

Tекст: Мария Иванова

Нефтегазовый гигант из-за напряженности вокруг Ирана поднял апрельские цены сразу на 2,5 доллара за баррель. Для азиатских клиентов такой рост стал самым значительным за последние два года, передает РИА «Новости». Стоимость сорта Arab Light теперь превышает цену корзины Oman/Dubai на аналогичную сумму.

«Саудовская Аравия подняла цену на свою основную марку нефти для покупателей в Азии на апрель на максимальную величину с августа 2022 года, поскольку расширяющийся конфликт на Ближнем Востоке и фактическое закрытие Ормузского пролива нарушили работу энергетических рынков», – пишет Bloomberg.

Аналитики прогнозировали гораздо меньшее подорожание, ожидая рост лишь на 0,8 доллара. Однако корпорация увеличила стоимость поставок и для США на те же 2,5 доллара. Для потребителей из Европы и Средиземноморья скачок оказался еще существеннее и составил 3,5 доллара за баррель.

Ситуация обострилась после обмена ударами между Израилем, США и Ираном, что привело к сокращению судоходства через Ормузский пролив. Кроме того, сама компания пострадала от атак беспилотников, из-за чего на одном из крупнейших НПЗ мира возник пожар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть подскочили на 6% из-за рисков перебоев поставок через Ормузский пролив.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи при этом заявил об отсутствии планов по перекрытию этой транспортной артерии.