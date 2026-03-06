Власти Шри-Ланки эвакуировали экипаж иранского военного корабля Bushehr

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, решение оказать содействие кораблю было принято после консультаций с министерством иностранных дел Ирана и посольством, в строгом соответствии с международными конвенциями, сообщил президент Анура Кумара Диссанаяке в телеобращении.

Корабль будет перемещен в порт Тринкомали на северо-востоке страны, а весь экипаж из 204 человек эвакуирован и доставлен в порт Коломбо для оформления документов, уточнил представитель вооруженных сил Ф. Джозеф. Позднее моряков переведут на военную базу Велисара, расположенную к северу от столицы.

Президент Диссанаяке особо отметил: «Необходимо четко понимать, что это неординарная ситуация. Нейтральное государство, корабль, принадлежащий одной из сторон конфликта, и просьба о заходе в порт должны рассматриваться строго в соответствии с международными конвенциями». Он также подчеркнул, что Шри-Ланка придерживается политики неприсоединения, а гуманитарные ценности остаются приоритетом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский фрегат IRIS Dena был атакован американской подлодкой. В районе крушения у берегов Шри-Ланки нашли тела 80 погибших.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Накануне власти Ирана сообщили, что более 100 моряков погибли в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал неминуемое возмездие Вашингтону за потопление корабля. А военный эксперт Алексей Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата.