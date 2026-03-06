NYT: Власти Ирана отложили выбор нового верховного лидера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение отложить объявление о преемнике убитого верховного лидера аятоллы Али Хаменеи принято по соображениям безопасности, передает The New York Times.

Два иранских чиновника уточнили, что опасения усилились после того, как США и Израиль открыто заявили о возможности устранения нового лидера.

Сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи стал основным претендентом на пост, однако публикация его имени в СМИ вызвала волну опасений за его жизнь. Представители США отметили, что такой кандидат для них неприемлем, а президент Дональд Трамп назвал Моджтаба «недостойным» и подчеркнул, что будет участвовать в вопросе назначения.

Министр обороны Израиля Израиль Кац в соцсетях заявил, что любой назначенный Ираном преемник станет «однозначной целью для устранения». Американские и израильские удары уже привели к гибели аятоллы Хаменеи и ряда военачальников, однако религиозные лидеры пока не пострадали.

Как подчеркнул директор ближневосточного департамента Университета Джорджа Вашингтона Сина Азоди, иранские чиновники будут тянуть с объявлением нового лидера, чтобы избежать превентивного удара, но процесс уже запущен, а консенсус в пользу Моджтаба сформирован. Назначение Моджтаба Хаменеи будет означать продолжение жесткой линии консервативного управления, учитывая его тесные связи с Корпусом стражей исламской революции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана сообщил о запуске процесса избрания нового лидера. Дональд Трамп заявил о гибели 48 «лидеров Ирана». Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.