Bloomberg: США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном

Tекст: Вера Басилая

Во время недавних ударов по Ирану американские военные впервые в широких масштабах использовали искусственный интеллект для поддержки принятия решений.

Представитель Центрального командования капитан Тимоти Хокинс заявил, что ИИ помогает делать более умные решения быстрее, однако не заменяет людей и не принимает решения о выборе целей самостоятельно, передает Bloomberg.

Система Maven, разработанная Palantir Technologies Inc., стала цифровым центром управления миссиями, а также ключевым инструментом для анализа данных и выявления объектов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Среди языковых моделей, установленных на платформе, названа Claude от Anthropic, которая ускоряет работу Maven и стала важной частью операций против Ирана.

В течение первых суток войны США нанесли удары по тысяче целей, что почти вдвое превысило темпы операции «Шок и трепет» в Ираке в 2003 году.

В военных учениях США уже несколько лет отрабатывают сценарии, в которых командиры за час должны распознать тысячу объектов «свой-чужой».

Использование ИИ вызывает критику правозащитников, которые считают, что размывается грань между рекомендацией и исполнением удара. В то же время представители армии убеждают, что процессы строго соответствуют американской политике и законам. Решение Пентагона признать Anthropic риском для цепочки поставок ставит под угрозу дальнейшее участие компании в военных программах.

