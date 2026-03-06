Бритни Спирс провела ночь за решеткой после ареста

Tекст: Мария Иванова

Артистку задержали сотрудники дорожного патруля в среду вечером и освободили только утром следующего дня, сообщает Sky News.

В полицейских отчетах указан рост певицы, который составляет 165 сантиметров, а род занятий обозначен как «знаменитость». Судебное заседание по делу назначено на 4 мая.

СМИ отмечают, что исполнительницу арестовали по подозрению в вождении под воздействием веществ.

Представитель звезды прокомментировал ситуацию: «Это был досадный инцидент, который совершенно непростителен». По его словам, происшествие может стать первым шагом к давно назревшим переменам в жизни Бритни.

Ранее стало известно о продаже прав на музыкальный каталог Спирс. Источники оценивают сделку примерно в 200 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бритни Спирс продала права на свой музыкальный каталог издательству Primary Wave. Возможность вернуть проданные активы появится у исполнительницы лишь в 2060 году.

Ранее артистка объявила о свадьбе с самой собой.