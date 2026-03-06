Politico: Трамп подключил MAGA для поддержки Орбана на выборах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сталкивается с самыми сложными выборами за 16 лет своего правления, и команда президента США Дональда Трампа активно помогает ему, сообщает Politico.

Согласно опросам, Орбан уступает своему бывшему союзнику Петеру Магяру, который использует недовольство избирателей из-за рекордной инфляции, экономических трудностей и череды скандалов.

Команда Трампа и представители движения MAGA видят в Орбане не только союзника, но и источник вдохновения для американских консерваторов. Орбан известен своими жесткими позициями по миграции, критикой университетов и культурных институтов, а также скептицизмом по отношению к Украине и ЕС. «Мы были Трампом еще до Трампа», – говорится на сайте конференции CPAC в Будапеште.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Орбан «принимал умные решения, которым мы могли бы поучиться в Соединенных Штатах». Сам Орбан также отмечал, что венгерские эксперты вовлечены в разработку политики для команды Трампа, а венгерские аналитические центры тесно сотрудничают с американскими, включая Heritage Foundation.

Во время недавнего визита в Будапешт госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул поддержку Орбана, заявив, что отношения между США и Венгрией вступают в «золотую эру», и пообещал финансовую помощь стране, если Орбан останется у власти. «Президент Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе, потому что ваш успех – это наш успех», – заявил Рубио.

Эксперты отмечают, что для движения MAGA выборы в Венгрии и промежуточные выборы в США являются ключевыми событиями года. Поражение Орбана стало бы серьезным ударом по мировому популистскому движению, в то время как Вашингтон усиливает поддержку единомышленников Орбана по всей Европе.

