    6 марта 2026, 10:57 • Новости дня

    Politico: Трамп подключил MAGA для поддержки Орбана на выборах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил активную поддержку от представителей MAGA и администрации Дональда Трампа в преддверии парламентских выборов.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сталкивается с самыми сложными выборами за 16 лет своего правления, и команда президента США Дональда Трампа активно помогает ему, сообщает Politico.

    Согласно опросам, Орбан уступает своему бывшему союзнику Петеру Магяру, который использует недовольство избирателей из-за рекордной инфляции, экономических трудностей и череды скандалов.

    Команда Трампа и представители движения MAGA видят в Орбане не только союзника, но и источник вдохновения для американских консерваторов. Орбан известен своими жесткими позициями по миграции, критикой университетов и культурных институтов, а также скептицизмом по отношению к Украине и ЕС. «Мы были Трампом еще до Трампа», – говорится на сайте конференции CPAC в Будапеште.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Орбан «принимал умные решения, которым мы могли бы поучиться в Соединенных Штатах». Сам Орбан также отмечал, что венгерские эксперты вовлечены в разработку политики для команды Трампа, а венгерские аналитические центры тесно сотрудничают с американскими, включая Heritage Foundation.

    Во время недавнего визита в Будапешт госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул поддержку Орбана, заявив, что отношения между США и Венгрией вступают в «золотую эру», и пообещал финансовую помощь стране, если Орбан останется у власти. «Президент Трамп глубоко заинтересован в вашем успехе, потому что ваш успех – это наш успех», – заявил Рубио.

    Эксперты отмечают, что для движения MAGA выборы в Венгрии и промежуточные выборы в США являются ключевыми событиями года. Поражение Орбана стало бы серьезным ударом по мировому популистскому движению, в то время как Вашингтон усиливает поддержку единомышленников Орбана по всей Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуме заявили о реальной угрозе премьеру Венгрии Виктору Орбану со стороны Киева. Орбан назвал Гренландию «куском льда» для виски президента США Дональда Трампа. Венгрия выразила готовность принять встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в любое время.

    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    6 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Трамп: После Ирана будет Куба

    Трамп пообещал решить вопрос с Кубой после Ирана

    Трамп: После Ирана будет Куба
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

    «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], и это лишь вопрос времени», – приводит Reuters слова главы Белого дома.

    Трамп пообещал, что «это будет лишь вопросом времени, когда вы и множество невероятных людей вернетесь на Кубу».

    «Мы хотим сначала закончить этот конфликт», – сказал он об иранской военной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее высказывался о возможности «дружественного захвата Кубы». Сенатор Линдси Грэм назвал Кубу следующей после Ирана целью для  США. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    @ Kyle Mazza/imago-images/Global Look Pres

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    6 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Трамп решил отправить госсекретаря Рубио на Кубу
    Трамп решил отправить госсекретаря Рубио на Кубу
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен направить государственного секретаря Марко Рубио на Кубу для обсуждения возможных соглашений с местным руководством.

    По словам Трампа, стороны заинтересованы в заключении сделки, и он рассчитывает на успех переговоров, отметив, что Куба впервые за 50 лет демонстрирует готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом. У нас много времени, но Куба спустя 50 лет готова», – заявил Трамп в интервью CNN.

    Марко Рубио является этническим кубинцем – он родившийся в США (Майами, Флорида) сын кубинских иммигрантов.

    Ранее Трамп пообещал «решить вопрос с Кубой» после Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 20:24 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»
    Трамп анонсировал «Закон о спасении Америки»
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп анонсировал появление «Закона о спасении Америки».

    Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РБК.

    Среди основных пунктов закона – требование предъявлять удостоверение личности и документы, подтверждающие гражданство, для участия в голосовании. Голосование по почте предлагается разрешить только в исключительных случаях: при болезни, инвалидности, военной службе или поездках.

    Трамп также заявил: «Никаких мужчин в женском спорте». Кроме того, обсуждается запрет на проведение операций по смене пола (движение ЛГБТ признано экстремистской организацией в России) среди несовершеннолетних без письменного согласия родителей.

    Ранее Трамп прекратил работу горячей линии помощи ЛГБТ-молодежи.

    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    4 марта 2026, 22:45 • Новости дня
    Пентагон начал расследование авиаудара по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон ведет расследование инцидента, при котором по иранской школе был нанесен ракетный удар, повлекший более 150 жертв среди детей и их родителей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос о причастности Израиля к этой трагедии.

    «Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана  заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

    Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.

    4 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    Еврокомиссия заявила о невозможности торговой войны Трампа с Испанией
    @ Bernhard Freisen/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В руководстве Евросоюза отреагировали на слова американского лидера о прекращении коммерческих связей с Мадридом из-за отказа предоставить военные базы.

    Заместитель председателя Еврокомиссии Тереза Рибера опровергла способность Дональда Трампа реализовать угрозу по разрыву связей с Мадридом, пишет Politico.

    «Невозможно заниматься коммерческим возмездием или деловыми отношениями в индивидуальном порядке. Торговые переговоры всех 27 государств – членов Европейского союза являются ответственностью комиссии, их невозможно разделить или фрагментировать», – сказала она.

    Ранее Трамп пообещал остановить торговлю с Испанией после того, как Мадрид запретил США использовать совместно эксплуатируемые военные базы на испанской территории для атаки на Иран. Американский политик заявил канцлеру Германии Фридриху Мерцу, что Вашингтон «разрывает всю торговлю» и не хочет иметь ничего общего с испанцами.

    Рибера назвала попытки Вашингтона выделить отдельные страны ЕС тревожными, однако выразила сомнение в реалистичности угроз. По ее словам, американское федеральное правительство знает, как устроены коммерческие отношения Евросоюза, и не заинтересовано в их разрыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп пригрозил Испании полной торговой блокадой.

    Правительство в Мадриде не разрешило американским силам использовать свои военные базы для ударов по Ирану.

    Глава Евросоюза по вопросам конкуренции Тереза Рибера ранее заявила о разрушении доверительных отношений между Вашингтоном и Брюсселем.

