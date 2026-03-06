Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном

Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.
Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.
В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.
Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.
Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.
Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.
В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».