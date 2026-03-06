Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении на сайте мэра и правительства Москвы говорится, что ее дебют состоялся 28 февраля в юмористическом спектакле «Лебединое озеро, или Как принц невесту искал, а коты ему помогали», где вместе с Глушей на сцене играли еще два кота – Холли и Вижа.

В театре напомнили, что Глуша долгое время проходила лечение и адаптацию, прежде чем выйти на сцену. Дрессировщик и заслуженный артист России Дмитрий Куклачев отметил: «Это животные, спасенные нашими бойцами из зоны специальной военной операции. Глуша была спасена из села Глушково. Сегодня, можно сказать, ее триумф и первый выход на сцену, потому что она очень долго реабилитировалась и лечилась».

Куклачев добавил, что все три кота – Глуша, Холли и Вижа – были взяты театром полгода назад и за это время стали настоящими звездами. Их появление стало значимым событием для коллектива театра и зрителей. Спектакль прошел при полном зале, а новая «актриса» вызвала особый интерес публики.