Жена нашла в украинском плену считавшегося погибшим мужа

Россиянка нашла в украинском плену считавшегося погибшим мужа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина долгое время числился в списках погибших, но его жена отказывалась в это верить, пояснила Москалькова, передает РИА «Новости».

«В результате нашей совместной работы с Международным комитетом Красного Креста мы нашли его в плену у ВСУ», – указала она.

Боец вместе с товарищами уже направляется к родным. По ее словам, долгожданный звонок домой стал настоящим свидетельством борьбы за каждого человека и веры в милосердие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Самолеты Ил-76МД с освобожденными бойцами приземлились в Подмосковье. Москалькова рассказывала о наличии среди возвращенных из плена военных многодетных отцов.