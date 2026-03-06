Монтажник из Татарстана выиграл в лотерею более 33 млн рублей

Монтажник из Бугульмы выиграл в лотерею более 33 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Удача улыбнулась мужчине в ходе тиража, где разыграли свыше 33 млн рублей, сообщает РИА «Новости». Победитель трудится монтажником на местном заводе.

Новоявленный миллионер купил шесть билетов, доверив выбор чисел компьютеру. «Сообщение о выигрыше от «Столото» я получил на работе. Когда осознал, что выиграл по-крупному, позвонил супруге и рассказал о победе», – поделился счастливчик.

Мужчина добавил, что считает деньги подарком судьбы к дню рождения. Праздник наступил всего через неделю после получения радостного известия.

С 2014 года все лотереи в России стали государственными. Их проводят под надзором ФНС, а организаторами выступают Минфин и Минспорт.

