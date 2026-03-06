Подпольный банк в Петербурге обналичил 250 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники ФСБ и полиции задержали подозреваемых в незаконном обналичивании не менее 250 млн рублей в период с 2022 по 2025 год, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства

Оперативники провели более 20 обысков.

«В центре схемы – три жительницы Петербурга в возрасте 48-55 лет. По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства», – рассказали в полиции.

Теневым банкирам удалось заработать порядка 38,5 млн рублей. За свои услуги организованная группа взимала комиссию в размере 15%.

Следователи возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Оперативники обыскали 18 квартир и три офиса, изъяв документы и предметы, важные для доказательной базы.

Ранее суд Петербурга вынес приговор теневым банкирам за незаконное обналичивание почти 2,5 млрд рублей. В Москве сотрудники полиции задержали участников семейного криминального бизнеса с оборотом свыше 3 млрд рублей. Правоохранители в Татарстане пресекли деятельность группы с незаконным доходом около 90 млн рублей.