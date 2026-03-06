  • Новость часаШвеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Стали известны обстоятельства ДТП, в котором погибла актриса Ведунова с ребенком
    На Украине заявили о самом массированном за последнее время ударе ВС России
    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег
    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    Власти США устроили массовую проверку приехавших российских артистов
    6 марта 2026, 09:34 • Новости дня

    FT: Страны Персидского залива задумались о пересмотре инвестиций за рубеж

    Tекст: Дарья Григоренко

    Страны Персидского залива могут пересмотреть свои зарубежные инвестиции и финансовые обязательства из-за усиления давления на бюджеты на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, правительства региона ищут способы снизить финансовую нагрузку, вызванную американо-израильской войной против Ирана. Ключевую роль играют сокращение доходов от энергетики из-за перебоев с добычей и поставками, а также убытки в туризме и авиации, передает РИА «Новости».

    Дополнительное давление на бюджеты оказывает рост оборонных расходов. По словам одного из источников газеты, обсуждения о возможном пересмотре инвестиционных программ уже проходят в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте и Катаре. Власти этих стран оценивают, как конфликт влияет на государственные финансы, и рассматривают корректировку вложений в зарубежные компании и государства, спортивные спонсорства и контракты с инвесторами.

    Отмечается, что любые ограничения инвестиций могут усилить давление на американские власти, чтобы ускорить дипломатическое урегулирование конфликта.

    Советник одного из правительств сообщил, что Белый дом уже обратил внимание на возможные коррективы в инвестиционных программах. Суверенные фонды стран Персидского залива входят в число крупнейших в мире, а Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар в прошлом году пообещали вложить сотни миллиардов долларов в экономику США после визита Дональда Трампа.

    Эскалация конфликта уже привела к серьезным экономическим потерям: судоходство через Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа, резко сократилось, а десять танкеров были повреждены в акватории залива.

    Катар, второй в мире по экспорту сжиженного природного газа, был вынужден объявить форс-мажор после остановки крупнейшего газового завода из-за атаки беспилотника. Кроме того, был поврежден один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии.

    Ранее Foreign Policy сообщил, что нефтяные монархии региона после атаки Ирана начали сомневаться в способности Соединенных Штатов обеспечить их безопасность.

    7 марта 2026, 12:09 • Новости дня
    В «Хезболла» рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане

    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы шиитского движения атаковали высадившихся с вертолетов израильских военных в районе поселения Наби-Шит, вынудив их экстренно эвакуироваться.

    Представители движения сообщили о столкновении с группой израильского спецназа, которая десантировалась с вертолетов близ сирийской границы, передает РИА «Новости».

    Противник пытался продвинуться к восточному кварталу населенного пункта, но встретил жесткий отпор.

    Согласно заявлению, израильтяне были обнаружены в районе местного кладбища. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    В результате массированных атак по поселению Наби-Шит погибли 16 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, уточнили в ливанском Минздраве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана.

    Израильские военные высадились в поселении Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Массированные удары авиации по стране привели к гибели 123 человек.

    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    7 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    КСИР атаковал игнорировавший предупреждения танкер в Ормузском проливе дроном

    @ Stefan Sauer/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе иранские военные поразили танкер дроном-камикадзе после того, как экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения о запрете прохода.

    Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана, заявил, что поразил танкер в Ормузском проливе при помощи беспилотного аппарата, передает РИА «Новости».

    «Сегодня утром танкер… после игнорирования неоднократных предупреждений ВМС КСИР о запрете передвижения и небезопасности Ормузского пролива подвергся атаке беспилотника-«камикадзе», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР, которое цитирует агентство Mizan.

    По данным сообщения, Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, число жертв превысило 1,3 тыс. человек, сообщил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

    Вашингтон и Тель-Авив объявили начало военной операции «превентивным» ударом и объяснили его якобы исходящей от Тегерана угрозой из-за ядерной программы. Теперь, как подчеркивается в материале, США и Израиль уже не скрывают, что хотели бы смены власти в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил об уничтожении более десяти нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    По официальным данным, число погибших американских военнослужащих во время операции составляет шесть человек.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    7 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    КСИР заявил об атаке дроном на танкер Louise P в Персидском заливе

    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой беспилотник поразил в Персидском заливе танкер Louise P под флагом Маршалловых островов, который Тегеран относит к «активам США».

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении судна Louise P, следовавшего под флагом Маршалловых островов, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что операция проводилась в акватории Персидского залива.

    «Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе», – гласит сообщение, распространенное гостелерадиокомпанией страны.

    В КСИР охарактеризовали цель как «один из активов США». Накануне также поступала информация об атаке на танкер Prima, экипаж которого проигнорировал предупреждения о небезопасности Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иранские военные в Ормузском проливе поразили игнорировавший предупреждения танкер дроном-камикадзе.

    Представитель центрального штаба Ирана сообщил об ударе по американскому нефтяному судну у берегов Кувейта.

    КСИР заявил об атаках на более чем десять судов и танкеров с конца февраля.

    7 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Эксперт Кедми назвал версию провала спецоперации Израиля в Ливане по поиску тела летчика

    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    6 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Путин по телефону выразил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

    Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

    В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

    По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

    Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

    7 марта 2026, 06:24 • Новости дня
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»

    @ US Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    Авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что третий авианосец США, «Джордж Буш», завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и вскоре отправится на Ближний Восток.

    По информации канала, корабль должен отправиться в восточное Средиземноморье, где будет участвовать в военных действиях против Ирана.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего были зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, отмечает телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция перенаправила свою единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и сменил дислокацию экстренно.

    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    7 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Израильский десант в форме ливанских военных рассекретили

    @ REUTERS/Hazem Ahmed

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Израиля попытались проникнуть в населенный пункт Наби-Шит, надев форму армии Ливана, однако их заметили местные жители.

    Израильский десант высадился в населенном пункте Наби-Шит, замаскировавшись под ливанских военных, передают «Вести». Коммандос Израиля надели форму армии Ливана в надежде остаться незамеченными, однако жители долины Бекаа обнаружили их и подняли тревогу. В результате военнослужащие оказались окружены.

    Агентство IRIB сообщает, что судьба израильских десантников в настоящий момент неизвестна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Израиль предпринял попытку высадить десант в Ливане. Число жертв ударов Израиля по территории Ливана достигло 123 человек.

    6 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Трамп заявил о решении проблемы судоходства через Ормузский пролив

    Трамп: Проблема судоходства через Ормузский пролив решена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема судоходства через Ормузский пролив уже решена, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам американского лидера, этому способствовало уничтожение военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    «Она уже решена. Мы уничтожили их ВМС», – процитировала Трампа журналистка CNN Дана Бэш.

    Ранее Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе.

    В пятницу иранская гостелерадиокомпания сообщила о применении ударных беспилотников по одному из судов, находившихся в Ормузском проливе.

    6 марта 2026, 20:42 • Новости дня
    Иран сообщил о множестве жертв после удара по базам США в Бахрейне

    Иран заявил о серьезных потерях среди военных США после удара по базам в Бахрейне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после нанесенного удара по их базам в Бахрейне.

    Удар Ирана по месту дислокации американских военных в Бахрейне привел к значительным потерям среди личного состава. Центральный штаб вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» сообщил, что речь идет о большом числе погибших и раненых среди военнослужащих США, передает ТАСС.

    В официальном заявлении штаба, которое распространила иранская гостелерадиокомпания, подчеркивается, что детали этой операции пока не раскрываются. Представители иранских вооруженных сил пообещали объявить подробности позднее.

    Ранее министерство иностранных дел Катара заявило, что Иран атаковал здания в Бахрейне, где размещались военные ВМС Катара. А 2 марта иранские военные  выпустили баллистические снаряды по американским военным объектам рядом с портом Салман в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Системы ПВО Бахрейна с 28 февраля уничтожили 78 иранских ракет и 143 беспилотника.


    7 марта 2026, 07:32 • Новости дня
    Взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме

    Tекст: Денис Тельманов

    В субботу утром были зафиксированы взрывы сразу в трех ближневосточных городах, среди которых Дубай, Манама и Иерусалим.

    Взрывы в городах Дубай и Манама произошли утром в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих корреспондентов.

    «В субботу утром в Дубае (ОАЭ) и в столице Бахрейна Манаме были слышны взрывы», – говорится в сообщении.

    Подробностио причинах происшествий и возможных последствиях пока не приводятся.

    В то же утро в Иерусалиме также был зафиксирован взрыв, который прогремел после объявления воздушной тревоги, связанной с приближением иранской ракеты.

    Как отмечается, взрыв произошел вскоре после сигнала тревоги, когда стало известно о запуске ракеты со стороны Ирана.

    На данный момент официальные лица в ОАЭ, Бахрейне и Израиле не делали заявлений по поводу случившегося. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Ночью по Тегерану были нанесены авиаудары США и Израиля, под которые попали жилые кварталы и район Тегеранского университета. Данные о жертвах в результате авиаударов по Тегерану уточняются.

    7 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Американский бомбардировщик прибыл в Британию для ударов по Ирану

    Бомбардировщик США B-1 приземлился в Глостершире после разрешения атаковать Иран

    Tекст: Мария Иванова

    На базе Фэрфорд в Глостершире разместили стратегический бомбардировщик B-1, способный нести 24 крылатые ракеты, после решения Лондона открыть базы для ударов по Ирану.

    Американский самолет B-1 прибыл на базу королевских ВВС в графстве Глостершир, пишет Independent. Это произошло после того, как британские власти разрешили Вашингтону использовать свою инфраструктуру для ударов по иранским целям.

    «Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», – отмечает издание, публикуя фотографию воздушного судна на базе Фэрфорд, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что Лондон удовлетворил просьбу союзников об использовании военных объектов для поражения складов в Иране. Политик заявил, что Вашингтон впервые обратился с соответствующим запросом 28 февраля.

    При этом газета The Telegraph приводит иные данные, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что США запросили доступ к базам за 17 дней до начала операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности королевства предоставить США военные базы для подготовки ударов по Ирану.

    Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о значительном негативном влиянии политики Вашингтона на стабильность Ближнего Востока.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

