    6 марта 2026, 09:25 • Новости дня

    Саудовская Аравия отразила новую атаку беспилотника в небе над Эр-Риядом

    Минобороны Саудовской Аравии сообщило о сбитом беспилотнике в районе Эр-Рияда

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотник был сбит над северо-востоком административного района Эр-Рияд, где ранее уже перехватывали подобные цели, сообщило Минобороны Саудовской Аравии.

    Военное ведомство подтвердило ликвидацию очередной воздушной цели, передает ТАСС.

    Согласно официальному заявлению, опубликованному в соцсети, беспилотник был уничтожен в небе над северо-востоком административного района Эр-Рияд.

    Ранее министерство уже информировало об аналогичных инцидентах в этом секторе. Незадолго до последнего перехвата средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в том же административном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО Саудовской Аравии перехватили крылатую ракету над регионом Эль-Хардж. Ранее системы защиты королевства уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство. Минобороны страны также сообщало о ликвидации дрона в небе над Восточной провинцией.

    7 марта 2026, 12:09 • Новости дня
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана

    В «Хезболла» рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане

    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы шиитского движения атаковали высадившихся с вертолетов израильских военных в районе поселения Наби-Шит, вынудив их экстренно эвакуироваться.

    Представители движения сообщили о столкновении с группой израильского спецназа, которая десантировалась с вертолетов близ сирийской границы, передает РИА «Новости».

    Противник пытался продвинуться к восточному кварталу населенного пункта, но встретил жесткий отпор.

    Согласно заявлению, израильтяне были обнаружены в районе местного кладбища. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    В результате массированных атак по поселению Наби-Шит погибли 16 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, уточнили в ливанском Минздраве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана.

    Израильские военные высадились в поселении Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Массированные удары авиации по стране привели к гибели 123 человек.

    7 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее обещавший не втягивать США в новые военные конфликты, теперь оказался вынужденным поддерживать начало войны с Ираном, инициированной Вашингтоном, сообщает The Atlantic.

    Американский журнал The Atlantic в своей публикации назвал войну с Ираном унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вэнс во время предвыборной кампании активно выступал против военного вмешательства и обещал, что США не будут втянуты в новые зарубежные конфликты, особенно с Ираном. Однако после начала военной кампании по инициативе США, он вынужден поддерживать политику администрации Трампа, что резко контрастирует с его прежними заявлениями, пишет «Царьград».

    В статье отмечается, что к мнению Вэнса стали прислушиваться все меньше, и его предвыборные обещания теперь воспринимаются как ложь и фарс. По данным издания, в приватных разговорах Вэнс продолжает настаивать на своих взглядах, однако реальная политика Вашингтона стала для него настоящим унижением.

    Напомним, Вэнс почти трое суток не комментировал военную операцию против Ирана. В американских СМИ появились слухи о возможных разногласиях в Белом доме.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс исключил вероятность затяжного конфликта США на Ближнем Востоке.

    До этого Вэнс предостерегал Вашингтон от прямого вмешательства в эскалацию между Израилем и Ираном.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    7 марта 2026, 15:09 • Новости дня
    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля

    Пророссийские хакеры Z-Pentest заявили о получении контроля над объектами Израиля

    Пророссийские хакеры заявили о получении контроля над объектами Израиля
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Участники объединения Z-Pentest Alliance заявили о получении полного доступа к управлению насосами на важных израильских объектах жизнеобеспечения.

    Пророссийская группировка Z-Pentest Alliance заявила о получении административного доступа к системам управления насосами на нескольких важных объектах Израиля, передает «Газета.Ru».

    По словам хакеров, контроль получен над HMI-системой, отвечающей за работу насосного оборудования. В качестве подтверждения опубликован видеоролик с демонстрацией манипуляций в интерфейсе на иврите и использованием учетных данных для входа в систему.

    На видео показано, как злоумышленники просматривают элементы инфраструктуры и меняют параметры работы оборудования, включая настройки двигателя насоса. Ранее группировка уже использовала подобную тактику для изучения систем и изменения их параметров.

    Ранее хакерская группа Beregini получила данные иностранных наемников, связанных с ГУР Украины.

    7 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе

    КСИР заявил об атаке дроном на танкер Louise P в Персидском заливе

    Иран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Боевой беспилотник поразил в Персидском заливе танкер Louise P под флагом Маршалловых островов, который Тегеран относит к «активам США».

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении судна Louise P, следовавшего под флагом Маршалловых островов, передает РИА «Новости».

    Военные уточнили, что операция проводилась в акватории Персидского залива.

    «Сегодня днем был нанесен удар при помощи беспилотника по танкеру Louise P, шедшего под флагом Маршалловых островов в Персидском заливе», – гласит сообщение, распространенное гостелерадиокомпанией страны.

    В КСИР охарактеризовали цель как «один из активов США». Накануне также поступала информация об атаке на танкер Prima, экипаж которого проигнорировал предупреждения о небезопасности Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее иранские военные в Ормузском проливе поразили игнорировавший предупреждения танкер дроном-камикадзе.

    Представитель центрального штаба Ирана сообщил об ударе по американскому нефтяному судну у берегов Кувейта.

    КСИР заявил об атаках на более чем десять судов и танкеров с конца февраля.

    7 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане

    Эксперт Кедми назвал версию провала спецоперации Израиля в Ливане по поиску тела летчика

    Эксперт назвал версию провала спецоперации Израиля на кладбище в Ливане
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения, они прибыли на кладбище и провели работу, но результат оказался отрицательный, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив». Так он прокомментировал сообщения о том, что при попытке найти останки летчика Рона Арада израильские военные попали в засаду «Хезболлы».

    «Кроме сообщений о том, что эта операция была проведена, нам больше ничего не известно. Сообщения ливанской стороны о гибели более 40 человек и десятках раненых – это, скорее, из области «восточной фантастики». Но то, что это было на кладбище и что они (израильские спецназовцы) пытались найти останки, – это довольно реальная версия», – считает Яков Кедми, экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив».

    Собеседник объяснил, почему спецназ использовал для высадки сразу несколько вертолетов. «Спецназ очень часто работает именно с вертолетов. Если бы это был не спецназ, они пошли бы другими способами. Это не была «шумная» высадка – это была ночная операция, как обычно и работают спецподразделения. Никто ничего особенно не собирался афишировать. И это не разовая акция: мы проводим операции, чтобы найти тела наших погибших военнослужащих. В данном случае это была обычная операция спецназа. Я точно не знаю пока, какое именно подразделение это сделало, хотя могу предполагать», – пояснил Кедми.

    По его словам, операцию могли провести именно сейчас в результате получения каких-то новых данных, которые указали на вероятность того, где именно можно было обнаружить останки летчика. «Просто так, в плановом порядке, такие вещи не делаются, потому что кладбищ в Ливане полно, и не только в Ливане. Они пошли именно на этот участок. Вероятно, была какая-то информация, которая указывала на высокую вероятность (или достаточную вероятность) для проведения операции», – подчеркнул Кедми.

    По его словам, дело летчика Рона Арада по-прежнему является для израильского общества и руководства страны очень важным и ради него могут происходить такие масштабные операции. «У нас свято соблюдается правило: война не закончена, пока не похоронен последний солдат. И мы не только в отношении этого солдата, но и в отношении других продолжаем поиски тех, кто погибли или, вероятно, погибли, или без вести пропали. У нас это постоянный процесс, который никогда не кончается. А то, что при этом могут пострадать наши военнослужащие? Но для этого они и служат», – пояснил спикер.

    Кедми считает, что имя летчика не могло использоваться как прикрытие для каких-то других целей. «В данном случае вся страна знает историю с ним – и как это было, и что произошло. Обычно для каких-то других целей такое не используется.

    Единственное, что вдова сказала, что лично она всегда выступала против того, чтобы из-за нее проводились операции и рисковали наши солдаты. Но это ее личное мнение. Армия все равно проводит операции вооруженными силами, особенно если это спецназ, они знают, на что идут», – считает собеседник.

    При этом востоковед Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам, отметил: «Я думаю, что это была попытка военной операции, которая сорвалась. Потому что, в общем-то, ресурсы «Хезболлы» тоже про это ничего не говорили. Но, естественно, это была какая-то самостоятельная операция израильских вооруженных сил, связанная с нынешним конфликтом вокруг Ирана, а не с поисками летчика».

    По его мнению, если бы целью был поиск останков летчика или разведка, то логичнее было бы проводить это скрытно, а не шумно, с вертолетов. «Про останки я не видел ничего в СМИ – ни у «Хезболлы», ни у других… Наверное, это была операция против «Хезболлы». Видимо, они пытались что-то ликвидировать, но попали в засаду», – предположил эксперт.

    По данным Армии обороны Израиля, военные подразделения израильской армии провели накануне ночную высадку на востоке ливанской территории, пытаясь обнаружить останки летчика Рона Арада, чей самолет разбился в октябре 1986 года в Ливане. Однако в ходе этой операции никаких доказательств на месте обнаружить не удалось.

    В Армии Ливана уточнили, что израильские военные высадили десант в районе Наби-Шит в округе Баальбек на востоке страны.

    Ливанское движение «Хезболла» заявило о боестолкновении с израильтянами, сообщив, что те высадились с четырех вертолетов (по другой версии – с трех) недалеко от сирийской границы в районе местного кладбища. Бойцы организации утверждают, что интенсивный огонь вынудил противника эвакуироваться под плотным прикрытием израильской авиации. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    По предварительным данным министерства здравоохранения Ливана, в результате израильских ударов погибло не менее 41 человека, еще 40 получили ранения.

    Штурман ВВС Израиля Арад Рон Арад летел над Ливаном в составе экипажа истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II для выполнения боевой задачи – уничтожения объектов Организации освобождения Палестины (ООП), которую Израиль считает террористической. В середине 80-х годов Израиль вел активную борьбу с палестинскими группировками, которые использовали территорию Ливана как плацдарм для атак на израильские поселения.

    Самолетом управлял летчик Ишай Авирам. Во время сброса боекомплекта одна из бомб сдетонировала слишком рано, прямо под самолетом. Взрывная волна и осколки серьезно повредили корпус, сделав дальнейший полет невозможным. Экипаж принял решение катапультироваться над враждебной территорией.

    После катапультирования Авирам приземлился в густых зарослях на склоне глубокого ущелья. Он сумел спрятаться от прочесывавших местность боевиков и выйти на связь со спасательной группой. Из-за интенсивного огня противника израильский вертолет AH-1 Cobra не мог приземлиться. Авираму пришлось уцепиться за одну из лыж шасси вертолета снаружи. Вертолет взлетел и на большой скорости унес пилота из зоны обстрела, пока тот висел на шасси. Фотография этого момента стала знаменитой в Израиле.

    Рон Арад, по сообщениям, при катапультировании потерял сознание и был захвачен сразу после приземления. С тех пор его судьба и место захоронения остаются неизвестными. В Израиле он по-прежнему официально считается пропавшим без вести.

    7 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля

    Иран предупредил о мощных ударах по базам США и Израиля

    Иран анонсировал мощные удары по базам США и Израиля
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные предупредили, что военные базы США и Израиля по всему Ближнему Востоку станут главными целями мощных ударов при продолжении атак.

    Иранские вооружённые силы сделали заявление о том, что все военные базы США и Израиля на суше, на море и в космосе на территории Ближнего Востока будут рассматриваться как ключевые цели для мощных ударов, передает RT. Такое предупреждение опубликовано на фоне продолжающегося напряжения в регионе.

    В заявлении иранских военных подчёркивается уважение к интересам и национальному суверенитету соседних стран. Они отметили: «До настоящего времени никаких посягательств на них не совершалось. Однако в случае продолжения прежних наступательных действий все военные базы США, а также Израиля на суше, в море и в космосе, по всему региону, будут рассматриваться как основные цели и подвергнутся мощным ударам».

    Иранские военные особо подчеркнули, что пока не предпринимали никаких агрессивных шагов в адрес иностранных государств региона. Однако они предупредили, что любая дальнейшая эскалация со стороны США или Израиля приведёт к ответным действиям против их объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил о гибели и ранениях около 200 американских военнослужащих в результате удара по авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Накануне иранские военные отчитались о большом числе погибших и раненых среди американских военных после атаки по базам в Бахрейне.

    Ранее стало известно, что еще до нападения США и Израиля Тегеран предупреждал страны Ближнего Востока, что американские базы на их территории станут целями иранских ударов.


    7 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана

    Politico сообщил о возможном давлении Зеленского на США по Ирану

    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке, предполагают западные СМИ.

    Глава Украины Владимир Зеленский может получить дополнительный рычаг давления на администрацию США благодаря сотрудничеству по противодействию иранским беспилотникам на Ближнем Востоке, пишет Politico. По данным источника, близкого к команде президента США по вопросам национальной безопасности, просьба Вашингтона о помощи с иранскими БПЛА дает Зеленскому некоторую возможность влияния на Белый дом в краткосрочной перспективе.

    В публикации отмечается, что в обмен на поддержку Киев может выдвинуть определённые требования, однако они должны быть реалистичными. Как вариант, Зеленский может запросить передачу небольшого количества дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Ранее стало известно, что американские власти обратились к Украине за консультациями по борьбе с иранскими беспилотниками, применяемыми на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что этот диалог способен усилить позиции Зеленского в переговорах с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поручил отправить украинских специалистов по борьбе с беспилотниками в страны Ближнего Востока по просьбе США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это решение трагикомичным и показательным.

    Ранее Зеленский заявил о приостановке переговоров по урегулированию ситуации на Украине из-за действий Ирана.


    7 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Американский бомбардировщик прибыл в Британию для ударов по Ирану

    Бомбардировщик США B-1 приземлился в Глостершире после разрешения атаковать Иран

    Tекст: Мария Иванова

    На базе Фэрфорд в Глостершире разместили стратегический бомбардировщик B-1, способный нести 24 крылатые ракеты, после решения Лондона открыть базы для ударов по Ирану.

    Американский самолет B-1 прибыл на базу королевских ВВС в графстве Глостершир, пишет Independent. Это произошло после того, как британские власти разрешили Вашингтону использовать свою инфраструктуру для ударов по иранским целям.

    «Американский бомбардировщик, способный нести 24 крылатые ракеты, приземлился в Великобритании», – отмечает издание, публикуя фотографию воздушного судна на базе Фэрфорд, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Кир Стармер подтвердил, что Лондон удовлетворил просьбу союзников об использовании военных объектов для поражения складов в Иране. Политик заявил, что Вашингтон впервые обратился с соответствующим запросом 28 февраля.

    При этом газета The Telegraph приводит иные данные, ссылаясь на собственные источники. Издание отмечает, что США запросили доступ к базам за 17 дней до начала операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о готовности королевства предоставить США военные базы для подготовки ударов по Ирану.

    Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о значительном негативном влиянии политики Вашингтона на стабильность Ближнего Востока.

    7 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани

    Россия возложила вину за удар БПЛА по Нахичевани на агрессоров против Ирана

    В Москве назвали виновников инцидента с беспилотником в Нахичевани
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичеванской автономной республике Азербайджана лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на тех, кто поддерживает эти действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ответственность за инцидент с беспилотником в Нахичевани лежит на авторах агрессии против Ирана, а также на всех, кто прямо или косвенно поддерживает такие действия, следует из комментария Захаровой.

    Захарова подчеркнула, что ранее российская сторона уже предупреждала о возможных негативных последствиях подобных военных авантюр для безопасности всех стран региона, в первую очередь – соседей Ирана.

    «Сегодняшнее развитие событий – прямая ответственность авторов агрессии, равно как и тех, кто ей прямо или косвенно подыгрывает», – заявила Захарова. Она также отметила, что Россия призывает Азербайджан и Иран, которые являются стратегическими партнерами Москвы, проявлять максимальное благоразумие и воздерживаться от непродуманных шагов, чтобы не создавать новых разделительных линий в регионе.

    В МИД России подчеркнули важность тщательной проверки всех обстоятельств происшествий, способных привести к дальнейшей эскалации. Российская сторона заявила о готовности активно содействовать прекращению кровопролития и поддержать возобновление политико-дипломатического процесса на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев привел вооруженные силы страны в состояние полной боевой готовности из-за атаки беспилотников в Нахичевани.

    Власти республики вывезли дипломатический персонал из иранского города Табриз после инцидента с беспилотниками в Нахичевани.

    Глава республики потребовал от иранских официальных лиц разъяснений и извинений за инцидент.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана категорически отверг обвинения в запуске дронов по территории Азербайджана.

    7 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    При высадке десанта Израиля на востоке Ливана погиб 41 человек

    Авиаудары Израиля при высадке десанта в Ливане унесли жизни 41 человека

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной операции израильских военных в районе Наби-Шит количество подтвержденных жертв превысило 40 человек, еще столько же ранены.

    Количество погибших после ударов при высадке израильских сил выросло до 41, передает РИА «Новости».

    Министерство здравоохранения республики также обновило информацию о пострадавших в ходе атаки, их число достигло 40.

    Армия подтвердила проведение операции противника в округе Баальбек. В официальном сообщении сказано: «Серия авиаударов, нанесенных израильскими силами по населенному пункту Наби-Шит и соседним деревням... привела, по итоговым данным, к гибели 41 человека и ранению еще 40».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля подтвердила высадку десанта в Ливане для поиска следов пропавшего пилота Рона Арада.

    Израильские военные попытались проникнуть в населенный пункт Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Ранее Министерство обороны республики сообщило о гибели трех своих бойцов в ходе этой операции.

    7 марта 2026, 13:18 • Новости дня
    Иран нанес массированный удар по авиабазе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

    Беспилотники КСИР уничтожили радары и центр связи на базе США «Аль-Дафра» в ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Ранним утром по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ был нанесен массированный удар беспилотниками, выведены из строя радары и центр спутниковой связи.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил проведение боевой операции против иностранных военных объектов, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается: «Беспилотные подразделения военно-морских сил КСИР сегодня рано утром провели массированную атаку на авиабазу «БАль-Дафра», ударив по ней».

    По данным военных, все назначенные цели были успешно поражены. Удар пришелся по центру спутниковой связи, радарам раннего предупреждения и управления огнем, а также по пункту контроля воздушных операций.

    В Тегеране заявили, что атака стала возмездием за нападение на школу на юге Ирана, унесшее жизни более ста человек. Обострение конфликта началось 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Тела шестерых американских военных решили доставить в США после гибели от удара иранского беспилотника в Кувейте.

    7 марта 2026, 18:37 • Новости дня
    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне

    Элитные части Ирана ударили по штабу ВМС США в Бахрейне

    Иран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне
    @ Saeed Qaq/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где расположен штаб Пятого флота.

    Командование КСИР объявило об атаке на американскую базу в районе Джуффейр, передает РИА «Новости».

    В заявлении элитного подразделения говорится: «В продолжение 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» в ответ на насильственные действия американских террористов с базы в районе Джуффейр эта база подверглась ударам высокоточными иранскими ракетами».

    Сведения об ударе появились после выступления иранского президента Масуда Пезешкиана. Политик ранее утверждал, что Тегеран решил не атаковать соседние государства без прямой агрессии с их стороны, и принес извинения уже пострадавшим странам.

    Вооруженные силы исламской республики, несмотря на слова президента, предупредили о продолжении боевых действий. Иранские военные намерены и дальше наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке и целям в Израиле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана заявили о большом числе погибших и раненых среди американских военных после удара по базам в Бахрейне.

    Тегеран заранее предупредил страны Ближнего Востока о будущих ударах по американским базам на их территории.

    7 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил нанести сокрушительный удар по новым целям в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о планах нанести удары по иранским территориям, которые прежде считались безопасными и не подвергались бомбардировкам.

    Американские вооруженные силы рассматривают возможность атаковать районы Ирана, которые ранее не подвергались ударам, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время по Ирану будет нанесен очень сильный удар.

    По словам Трампа, обсуждается вариант полного уничтожения определенных районов и неминуемой гибели групп людей, которые до этого момента не являлись потенциальными целями. Он отметил, что такие меры рассматриваются из-за «плохого поведения» иранской стороны.

    Трамп заявил, что Иран стал «проигравшим» на Ближнем Востоке и останется в таком положении еще много десятилетий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл своим ближневосточным соседям. Трамп отметил, что Иран стремился захватить регион и править им, однако теперь ситуация изменилась. По словам Трампа, в ответ на его действия в регионе иранцы якобы сказали: «Спасибо, президент Трамп», на что он ответил: «Пожалуйста!».

    Американский бомбардировщик прибыл в Британию для подготовки к ударам по Ирану. Дональд Трамп заявил, что капитуляция Ирана является единственным вариантом завершения войны.

    Глава минфина США Скотт Бессент анонсировал проведение самой масштабной атаки на иранские объекты.

    7 марта 2026, 15:31 • Новости дня
    Тегеран сообщил о массовых потерях армии США на Ближнем Востоке

    Военные Ирана заявили о сотнях убитых и раненых американских солдат

    Тегеран сообщил о массовых потерях армии США на Ближнем Востоке
    @ REUTERS/Amr Alfiky/File Photo

    Tекст: Мария Иванова

    В результате иранских ударов по американским базам в регионе на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ были убиты и ранены около 200 американских военнослужащих, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о серьезном ущербе, нанесенном силам Вашингтона, передает РИА «Новости».

    В заявлении говорится: «В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние сутки большое количество солдат и командиров армии американского агрессора были убиты или ранены».

    Согласно заявлению Тегерана, в расположении Пятого флота ВМС США пострадал или погиб 21 человек. Кроме того, порядка 200 военных были выведены из строя на базе «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Иранская сторона также объявила об успешном ударе по американскому танкеру, который находился в северной части Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

    Тегеран ранее атаковал штаб американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

    Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщал о гибели более 500 военнослужащих США.

    7 марта 2026, 11:54 • Новости дня
    Глава МИД Италии назвал датой начала операции против Ирана 31 февраля

    Таяни заявил о начале операции США и Израиля 31 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни оговорился в парламенте, сообщив несуществующую дату начала операции против Ирана.

    Глава МИД Италии Антонио Таяни допустил оговорку во время выступления в сенате, заявив, что операция США и Израиля против Ирана началась «31 февраля», отмечает РИА «Новости».

    «Даты и расписание очень ясны. В субботу 31 февраля произошла бомбардировка, в воскресенье 1 марта ко мне обратилась Кракси с запросом на выступление комиссии по обороне и иностранным делам», – заявил Таяни, обращаясь к парламентариям.

    Ранее депутат итальянского парламента Арнальдо Ломути предложил ввести ограничения против Соединенных Штатов и подготовить военную помощь Ирану. А депутат Анджело Бонелли обвинил правительство Италии в чрезмерном подчинении политике президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Италии Гуидо Крозетто заплатил втрое больше за срочный вылет из Дубая, оставив семью на месте.


