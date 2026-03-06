  • Новость часаШвеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
    6 марта 2026, 09:24 • Новости дня

    Пенсионерка из Москвы отдала мошенникам 14 золотых слитков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пожилая жительница столицы поверила телефонным аферистам и передала посыльному драгоценный металл стоимостью 7 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Злоумышленники убедили 80-летнюю женщину спасти сбережения путем срочной покупки драгметаллов, передает РЕН-ТВ со ссылкой на сообщение ведомства.

    Москвичка приобрела 14 слитков и отдала их неизвестному мужчине.

    Правоохранители оперативно установили личность пособника преступников. «Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Донскому району Москвы задержали подозреваемого – 23-летнего жителя Ставропольского края», – говорится в заявлении ведомства.

    Задержанный признался, что за денежное вознаграждение забрал ценности и переправил их организаторам схемы. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

    Ранее телефонные мошенники похитили у 76-летней москвички сбережения и два золотых слитка под предлогом утечки электронной подписи.

    Аферисты убедили другую пенсионерку обналичить накопления для декларирования и передать курьерам более 20 млн рублей. Злоумышленники под видом сотрудников силовых ведомств выманили у пожилой жительницы столицы около 45 млн рублей.

    6 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая в семьей из Финляндии в Выборг многодетная мать Светлана Сярккя поделилась на Невском форуме друзей России впечатлениями о жизни в России. Она отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи.

    Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.

    По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.

    Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».

    Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Клапштейн с четырьмя детьми также переехала в Омскую область из Германии по программе переселения соотечественников.

    Ранее семья из Эстонии, уроженец Британии и уроженец Казахстана также стали новыми гражданами России. А МИД отмечал, что бывшие граждане России, уехавшие в девяностые, сейчас массово возвращаются на родину вместе с семьями.


    7 марта 2026, 01:16 • Новости дня
    Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России

    Президент Ирана Пезешкиан заявил об ожидании поддержки России

    Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский президент Масуд Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил ожидание, что Москва будет поддерживать законные права исламской республики, передает РИА «Новости».

    Пезешкиан заявил: «Иран ожидает, что Россия за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права иранского народа в условиях текущих атак США и Израиля».

    Он подчеркнул важность российской поддержки на международной арене, особенно в ситуации, когда Иран сталкивается с внешним давлением и атаками.

    Разговор состоялся на фоне обострения напряженности между Ираном, США и Израилем на ближневосточном направлении.

    В пресс-релизе отмечается, что Тегеран рассчитывает на активное содействие Москвы для защиты своих интересов на международных площадках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Ирана обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта.

    Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к срочному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и возврату к дипломатии.

    Посол Ирана в России Казем Джалали отметил, что страна не боится возможной наземной операции США и рассчитывает на поддержку народа.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    6 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    @ JASON SZENES/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Ирана предупредил, что поддержка европейцами агрессии США и Израиля приведет к ответным мерам со стороны Тегерана.

    Иранские власти предупредили, что страны Европы могут стать законными целями, если поддержат действия США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала France 24: «Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана».

    По словам иранского дипломата, европейским странам следует проявлять осторожность и не вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает любую поддержку агрессии США и Израиля как основание для ответных действий.

    Тахт-Раванчи также отметил, что предупреждение уже было доведено до европейских стран и других государств, чтобы избежать эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.

    А председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    Ряд стран уже выражал поддержку США и Израилю в их действиях. В частности, Литва согласилась рассмотреть возможность использования своей территории американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    6 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    @ surpk.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы и отчисляться после проверки их аттестатов.

    Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

    В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.

    Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.

    «Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил  Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.

    Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    7 марта 2026, 12:14 • Новости дня
    Daily Express: На Западе вспыхнула паника из-за российского предупреждения Финляндии
    Daily Express: На Западе вспыхнула паника из-за российского предупреждения Финляндии
    @ eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль жестко предупредил Хельсинки о последствиях размещения на территории Финляндии ядерного оружия, следует из статьи британского издания Daily Express.

    На Западе началась паника после жесткого предупреждения России в адрес Финляндии по поводу возможного размещения на ее территории ядерного оружия, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью британского издания Daily Express.

    В публикации отмечается: «Россия выступила с серьезным предупреждением в адрес Финляндии в связи с возможностью размещения на ее территории атомного оружия. Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО, по отмене действующего полного запрета».

    Ранее финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что правительство выступает за то, чтобы разрешить ввоз и хранение ядерного оружия на территории Финляндии, если это будет связано с вопросами обороны страны. В остальных случаях подобные действия останутся под запретом.

    В Кремле подчеркнули, что возможное размещение ядерного оружия в Финляндии будет расцениваться как угроза безопасности России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что «Россия примет ответные меры», если к этому дойдет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финское руководство исключило возможность размещения ядерного оружия на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение возможного размещения ядерного оружия НАТО создает дополнительные угрозы для безопасности Финляндии и увеличивает её уязвимость. Финляндия своими решениями лишает себя шансов на выживание в случае конфликта с Россией.

    7 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    @ @vedynova_ekaterina

    Tекст: Мария Иванова

    В автокатастрофе 4 марта погибла актриса театра и сериалов «Склифосовский» и «Универ» Екатерина Ведунова и её дочь Элина Найт.

    О случившемся рассказала коллега погибшей Марианна Прядко-Белоусова, передает РИА «Новости». Авария унесла жизни артистки и ее ребенка.

    «Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая «Котя», Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить», – написала Прядко-Белоусова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Коллега охарактеризовала Екатерину как доброго и отзывчивого человека, всегда готового поддержать и дать мудрый совет. Она отметила талант и жизнелюбие актрисы, подчеркнув трагичность гибели юной Элины, у которой жизнь только начиналась.

    Екатерина Ведунова родилась в 1980 году, окончила Саратовскую консерваторию и служила в Московском современном художественном театре.

    Зрителям она известна по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня» и «Чернобыль».

    Ранее известная по сериалу «Универ» актриса Надежда Подъяпольская скончалась в возрасте 83 лет.

    7 марта 2026, 11:31 • Новости дня
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой

    Иран заявил о применении США стратегических вооружений

    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия Ирана обвинила США в использовании стратегических вооружений, хранившихся для третьей мировой войны, против Тегерана.

    Соединенные Штаты применили против Ирана вооружение, предназначавшееся для третьей мировой войны. Об этом заявил официальный представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи, его слова приводит иранское агентство Fars, пишет РИА «Новости».

    «Американцы испытали все свое оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», – заявил Шекарчи.

    Военный представитель также указал, что Иран готов ответить на действия США и Израиля, используя более современные системы вооружений. По его утверждению, армия страны собирается принести народу «добрую весть».

    Шекарчи упомянул о некоем инциденте, который произошел в пятницу на американской базе в Бахрейне, и пообещал, что информация об этом появится во всех СМИ в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана. Глава минфина США заявил о планах проведения самой крупной бомбардировки Ирана с начала военной кампании. Свежий опрос показал, что половина американцев недовольны военными действиями США против Ирана на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    @ IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство РФ официально прекратило соглашение с ООН о работе центра устойчивого энергетического развития, который действовал в Москве с 2008 года.

    Россия прекратила действие соглашения с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительством России и ЮНЕСКО было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, и центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

    МИД поручено уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о принятом решении». Таким образом, соответствующая информация будет официально доведена до ЮНЕСКО.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных уголовных и международных судов. До этого Россия присоединилась к конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, принятой по российской инициативе.

    6 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

    «У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

    Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    7 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 200 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотников, 651 ЗРК, 28 083 танка и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    7 марта 2026, 12:09 • Новости дня
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана

    В «Хезболла» рассказали подробности боя с израильским десантом в Ливане

    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы шиитского движения атаковали высадившихся с вертолетов израильских военных в районе поселения Наби-Шит, вынудив их экстренно эвакуироваться.

    Представители движения сообщили о столкновении с группой израильского спецназа, которая десантировалась с вертолетов близ сирийской границы, передает РИА «Новости».

    Противник пытался продвинуться к восточному кварталу населенного пункта, но встретил жесткий отпор.

    Согласно заявлению, израильтяне были обнаружены в районе местного кладбища. «В 23.30 группа бойцов исламского сопротивления вступила с ним в бой, используя легкое и среднее вооружение», – говорится в сообщении организации.

    Для прикрытия отхода своих сил израильская армия нанесла около 40 авиаударов. Артиллерия «Хезболлы» и местные жители вели огонь по маршруту эвакуации десантников.

    В результате массированных атак по поселению Наби-Шит погибли 16 человек. Еще 35 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, уточнили в ливанском Минздраве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль предпринял попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана.

    Израильские военные высадились в поселении Наби-Шит в форме ливанской армии.

    Массированные удары авиации по стране привели к гибели 123 человек.

    7 марта 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам

    Востоковед Сажин: Иран начал проигрывать войну на истощение

    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение Ирана не наносить удары по соседним государствам свидетельствует о политическом хаосе в стране и нежелании продолжать войну на истощение, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. В субботу в Иране пообещали воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак.

    «Иран находится сейчас в очень сложном положении и решение не наносить удары по соседям свидетельствует о том, что внутри страны идет серьезная подковерная борьба между различными политиками и силами», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    По его словам, это заявление отчасти является победой президента Ирана Масуда Пезешкиана над «ястребами» внутри истеблишмента, но в большей степени это вынужденное оглашение решения военных, которые поняли, что проигрывают войну на истощение.

    «Это заявление Пезешкиана не случайное, а отражает всю сложность ситуации в Исламской Республике. Это не тактическая пауза для перегруппировки сил и перехода к асимметричным действиям», – полагает спикер.

    Собеседник напомнил, что часть либерально настроенных политиков изначально выступала за компромисс с США. Сегодня их позиция может усилиться. «Сейчас тоже есть те, кто призывает пойти на компромисс ради спасения Исламской Республики. Другие выступают против любых переговоров с Соединенными Штатами. Все это подтверждает политический хаос в стране», – рассуждает эксперт.

    Отказ Ирана от ударов по соседним странам повлияет на позицию Ирака, Турции и стран Персидского залива, которые теперь могут почувствовать себя в безопасности и, например, разрешить США использовать свое воздушное пространство для транзита. «Заявление президента Ирана смягчает ситуацию и облегчает положение стран Персидского залива. Они могут отказаться от идеи совершения возможных атак на Иран», – добавил спикер.

    В субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о решении Временного руководящего совета Ирана воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак. По его словам, решение было принято накануне и касается исключительно случаев обороны.

    Пезешкиан при этом отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения «грезами, которые им стоит унести с собой в могилу».

    Накануне президент США Дональд Трамп исключил возможность каких-либо иных договоренностей с Ираном, помимо безоговорочной капитуляции республики. Он пообещал, что после этого вместе с союзниками начнет работать над тем, чтобы сделать Иран «лучшим и сильным, как никогда прежде».

    Позже брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что Исламская Республика сама окажется в состоянии «безоговорочной капитуляции» – независимо от того, признают это в Тегеране или нет.

    Конфликт на Ближнем востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль начали наносить ракетно-бомбовые удары по иранским объектам. Тегеран отвечает атаками по израильской территории и военным базам США в регионе.

    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    7 марта 2026, 10:40 • Новости дня
    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам

    Временный руководящий совет Ирана запретил удары по соседним странам

    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    @ REUTERS/Abdelhadi Ramahi

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Ирана приняли решение воздерживаться от ударов по соседним странам, если с их стороны не будет атак, как сообщил президент страны.

    Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить удары и не запускать ракеты по соседним государствам, если только атака не будет совершена с их стороны.

    Президент Масуд Пезешкиан подчеркнул, что подобное решение было принято накануне и касается исключительно случаев обороны, передает РИА «Новости».

    По словам Пезешкиана, «временный руководящий совет постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае начала атак с их стороны по Ирану». Об этом он сообщил, выступая перед иранцами, а его слова приводит агентство Mizan.

    Пезешкиан при этом отверг заявления о возможной безоговорочной капитуляции Ирана, назвав такие утверждения «грезами, которые им стоит унести с собой в могилу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территориям Азербайджана и Турции.

    До этого Пезешкиан объяснил в соцсетях, что действия республики носят вынужденный и оборонительный характер из-за угроз со стороны США и Израиля.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не примет никакого завершения войны с Ираном, кроме безоговорочной капитуляции исламской республики.

    6 марта 2026, 23:10 • Новости дня
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА

    Тарасова: Рухнувшая крыша катка ЦСКА в Москве трещала несколько недель

    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Крыша катка ЦСКА на Ленинградском проспекте трещала несколько недель перед обрушением, что заметили тренеры и посетители комплекса, заявила заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова.

    Татьяна Тарасова рассказала, что крыша катка ЦСКА в Москве, где тренировались фигуристы, трещала несколько недель до обрушения, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в ночь на 20 февраля, когда крыша рухнула, жертв удалось избежать, так как в это время в здании никого не было.

    «Я ходила туда на тренировки к Елене Водорезовой и бывала там в совершенно разное время. Крыша могла обвалиться и раньше, она уже несколько недель трещала», – рассказала Тарасова.

    По словам Тарасовой, в момент обрушения в катке находилась школа фигурного катания, где спортсмены и тренеры хранили свои коньки и вещи. После происшествия занятия школы были перенесены в соседний каток, а тренеры изменили расписание и поделились временем на льду с другими группами.

    На катке ЦСКА тренировались известные фигуристы, среди которых Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Елена Радионова и другие. Сейчас в комплексе продолжают заниматься группы тренеров Елены Буяновой и Екатерины Моисеевой.

    Ранее на Днепропетровской улице в столице обрушился навес над ледовой площадкой.

    В 2024 году в ледовом дворце Евгения Плющенко обвалилась мембранная кровля.

