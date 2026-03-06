Брюссель разработал новые условия для приема стран в Евросоюз

Tекст: Вера Басилая

Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает новые условия для приема стран в сообщество, чтобы избежать появления государств, способных подорвать стратегический курс Брюсселя. Впервые эти условия планируется опробовать на Черногории, передает ТАСС.

Еврокомиссия намерена включить в договор о вступлении Черногории так называемые долгосрочные гарантии. Представитель Еврокомиссии заявил изданию: «ЕС должен иметь возможность принять адекватные меры, если страна отступит от принципов демократии или верховенства права».

По его словам, соглашение с Черногорией станет образцом для будущих договоров о вступлении новых членов.

В публикации Politico подчеркивается, что основной задачей Еврокомиссии при расширении является предотвращение повторения ситуации с Венгрией, которая, по мнению Брюсселя, отклонилась от курса ЕС. Для этого Еврокомиссия хочет убедиться, что потенциальные кандидаты на вступление будут придерживаться стратегического курса объединения.

Согласно ранее опубликованным планам, к 2030 году новыми членами ЕС могут стать Албания, Молдавия, Украина и Черногория. Еврокомиссия поддерживает стремление Черногории завершить переговоры о вступлении к 2026 году, Албании – к 2027 году, а Украины и Молдавии – к 2028 году, хотя переговоры с Киевом и Кишиневом пока не начались.

