Китай опередил США по числу долларовых миллиардеров

Tекст: Дарья Григоренко

По данным рейтинга Hurun Global Rich List 2026, в мире насчитывается 4020 долларовых миллиардеров, что стало абсолютным рекордом, передает РИА «Новости».

В докладе отмечается: «Китай лидирует с 1110 миллиардерами, что на 287 больше, чем в предыдущем году, за ним следуют США с 1000 миллиардерами, что на 130 больше, чем в предыдущем году».

Третье место заняла Индия, где сейчас 308 миллиардеров, рост составил 24 человека.

В десятку лидеров также вошли Германия, Британия и Швейцария. Россия заняла седьмое место с 105 долларовыми миллиардерами.

Данные по финансовым активам были рассчитаны с учетом информации на 15 января 2026 года.

Ранее в швейцарском банке UBS сообщили, что количество долларовых миллиардеров в мире в этом году выросло почти на 9% – до 2919 человек, среди них подавляющее большинство сколотили состояние самостоятельно, а не получили его по наследству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основательница Wildberries вошла в рейтинг богатейших женщин мира. Количество миллионеров в Москве за последние десять лет снизилось на 25%. В России общее число долларовых миллионеров также уменьшилось.