ФБР обнаружило подозрительную активность в системах слежки

ФБР зафиксировало подозрительную киберактивность в системах перехвата звонков

Tекст: Мария Иванова

Федеральное бюро расследований США выявило подозрительную активность в своих компьютерных сетях, передает ТАСС.

В ведомстве заявили: «ФБР выявило подозрительную активность в сетях бюро и решило эту проблему, мы задействовали все технологические возможности для реагирования на ситуацию».

По информации источников, инцидент затронул цифровые системы сбора информации. Речь идет о наборе специального программного обеспечения, которое бюро использует для слежки, включая перехват телефонных разговоров и регистрацию метаданных о звонках.

На данный момент остается неизвестным, когда именно произошел взлом и кто может за ним стоять. Также не уточняется, была ли в ходе атаки украдена какая-либо конфиденциальная информация.

Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Wired сообщил о масштабной утечке секретных данных в министерстве внутренней безопасности США. Злоумышленники получили доступ к сведениям об уголовных делах в электронной системе федеральных судов.