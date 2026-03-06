  • Новость часаИран атаковал ракетами базу Пятого флота США в Бахрейне
    6 марта 2026, 08:20 • Новости дня

    Ролик с русским мемом итальянского клуба «Монца» завирусился в России

    Tекст: Вера Басилая

    Видеоролик с популярным российским мемом, размещенный футбольным итальянским клубом «Монца» для рекламы билетов, вызвал ажиотаж в русскоязычном интернете.

    В итальянском футбольном клубе «Монца» выразили радость по поводу того, что их рекламный ролик с российским мемом стал вирусным в России, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе клуба отметили, что рады популярности ролика в России. Кроме того, мем, использованный в видео, тоже очень популярен в Италии и часто используется в социальных сетях для сопровождения или подчеркивания особенно необычных или сенсационных новостей.

    Ранее клуб опубликовал видео о скидках на билеты на два ближайших матча, используя фрагмент репортажа 2008 года с музыкальной вечеринки в Великом Новгороде, который стал мемом «очень плохая музыка». В оригинале герой ролика сначала жаловался на плохую музыку и малое количество людей, но затем весело танцевал.

    В итальянской версии ролика главный герой радостно реагирует на низкие цены билетов, а видео сопровождается субтитрами на итальянском языке, которые имитируют диалог с корреспондентом.

    Ранее футбольный клуб «Аталанта» ранее анонсировал матч с «Монцей» клипом на песню российской группы «Дюна».

    Лидер музыкального коллектива Виктор Рыбин одобрил использование композиции «Привет с большого бодуна» в итальянском ролике.

    Общественные активисты в Вероне вывесили крупные плакаты в поддержку дружбы с Россией.

    6 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая в семьей из Финляндии в Выборг многодетная мать Светлана Сярккя поделилась на Невском форуме друзей России впечатлениями о жизни в России. Она отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи.

    Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.

    По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.

    Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».

    Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Клапштейн с четырьмя детьми также переехала в Омскую область из Германии по программе переселения соотечественников.

    Ранее семья из Эстонии, уроженец Британии и уроженец Казахстана также стали новыми гражданами России. А МИД отмечал, что бывшие граждане России, уехавшие в девяностые, сейчас массово возвращаются на родину вместе с семьями.


    6 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    @ surpk.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы и отчисляться после проверки их аттестатов.

    Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

    В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.

    Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.

    «Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил  Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.

    Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    6 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    @ IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство РФ официально прекратило соглашение с ООН о работе центра устойчивого энергетического развития, который действовал в Москве с 2008 года.

    Россия прекратила действие соглашения с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительством России и ЮНЕСКО было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, и центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

    МИД поручено уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о принятом решении». Таким образом, соответствующая информация будет официально доведена до ЮНЕСКО.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных уголовных и международных судов. До этого Россия присоединилась к конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, принятой по российской инициативе.

    6 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

    «У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

    Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    6 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Стартовал флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

    Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.

    Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.

    Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.

    В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    7 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    Японский депутат призвал пересмотреть санкции против России
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Обострение ситуации вокруг Ирана и рост цен на нефть заставили японского парламентария предложить пересмотреть антироссийские ограничения ради экономической стабильности.

    Депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки выступил с предложением пересмотреть действующие экономические санкции стран G7 против России, передает РИА «Новости».

    По его словам, эскалация конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана и Ормузского пролива, приводит к росту цен на нефть и ставит под угрозу экономическую стабильность Японии.

    «В связи с нынешней проблемой вокруг Ирана, без сомнения, появится новый импульс для урегулирования ситуации на Украине. В таком случае экономические санкции G7 против России потеряют смысл», – отметил Судзуки.

    Он подчеркнул, что рост цен на нефть напрямую сказывается на жизни японцев и именно политики должны нести ответственность за такие последствия.

    Судзуки напомнил, что российские энергоресурсы, в частности нефть и газ с Сахалина, находятся в непосредственной близости от Японии, что может стать важнейшим геополитическим преимуществом для страны.

    Политик призвал Японию проявить инициативу на международной арене и как можно скорее начать движение в сторону отмены санкций против России ради стабильности мировой экономики.

    Судзуки известен в японской политике своей позицией по развитию отношений с Россией и подписанию мирного договора.

    Обострение на Ближнем Востоке связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, а также ответными действиями Ирана. Более 90% японского импорта сырой нефти поступает из стран Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций из-за угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что политика Вашингтона в районе Ормузского пролива фактически привела к отмене ограничений против российского энергетического сектора.

    Евросоюз предложил рассмотреть отмену антироссийских санкций на поставку энергоносителей в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 21:52 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов

    Минобороны: Средства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, шесть БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, по одному – над территориями Курской и Брянской областей.

    В ночь на пятницу над Россией уничтожили 83 украинских БПЛА.

    Ранее украинские БПЛА сбросили боеприпасы на мирных жителей у магазина в Алешках, погибли два человека, 12 пострадали.

    6 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    Ространснадзор выявил нарушения у Azur Air

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ространснадзор выявил нарушения в деятельности авиакомпании Azur Air в ходе внеплановой проверки, результаты которой будут переданы Росавиации для принятия дополнительных мер.

    «В результате проведенных мероприятий Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ. По фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Проверка проходила с 19 февраля по 5 марта и была связана с серией технических неисправностей самолетов Azur Air, а также задержками и отменами рейсов. В Ространснадзоре уточнили, что все собранные материалы уже готовятся к передаче в Росавиацию, которая примет дальнейшие решения в рамках своих полномочий.

    На прошлой неделе Ространснадзор начал проверку в Azur Air из-за нарушений.

    До этого сообщалось, что около тысячи российских туристов остаются на Пхукете из-за многократных задержек рейсов Azur Air.

    6 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Toyota зарегистрировала товарный знак Avensis в России

    Toyota зарегистрировала новый товарный знак Avensis в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Toyota оформила товарный знак Avensis в России, планируя реализовывать под этим брендом разные типы транспортных средств, включая легковые автомобили и автобусы, сообщают информагентства.

    Японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России товарный знак для продажи автомобилей Avensis, выяснило РИА «Новости», изучив электронную базу Роспатента. Там указано, что компания подала заявку на регистрацию этого товарного знака в марте 2025 года, а сам знак был зарегистрирован только сейчас.

    По информации агентства, под брендом Avensis Toyota планирует реализовывать на российском рынке легковые автомобили, внедорожники, вездеходы, автобусы и другие транспортные средства.

    Toyota прекратила производство в России в 2022 году, однако на рынке по-прежнему работает ООО «Тойота Мотор». При этом финансовые показатели компании значительно снизились: с 2021 года выручка сократилась в 47 раз – с 332 млрд рублей до 7,2 млрд рублей. По итогам прошлого года прибыль организации составила 2,5 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным «Автостата» автомобили Toyota стали самыми часто регистрируемыми среди иностранных марок (без учета китайских) в России в прошлом году.

    Производство на бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют запустить в 2026 году, заявил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.

    До этого Toyota также регистрировала новые товарные знаки на территории России, несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей.


    6 марта 2026, 19:07 • Новости дня
    Казанские медики впервые в России вернули зрение после отравления метанолом

    Впервые в России полностью восстановили зрение после отравления метанолом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После отравления метанолом в Индонезии мужчине из Казани впервые в России удалось практически полностью восстановить зрение благодаря комплексному лечению и уникальной терапии.

    Медики Городской клинической больницы № 7 им. М. Н. Садыкова в Казани впервые в России вернули зрение пациенту после тяжелого отравления метанолом, сообщает пресс-служба клиники. Мужчина отравился, выпив местное вино в Индонезии, после чего почувствовал резкое ухудшение самочувствия и потерю зрения на правый глаз уже по возвращении в Казань.

    В Республиканской инфекционной больнице исключили инфекционные причины, а химико-токсикологическое исследование подтвердило наличие метанола в крови.

    Несмотря на начатое лечение, состояние пациента ухудшалось: зрение на левом глазу также стало пропадать, а правый глаз почти полностью ослеп. По словам заведующей отделением Алии Насибуллиной, в подобных случаях восстановление зрения ранее не описывалось ни в одном источнике. «Сейчас пациент самостоятельно ходит, все видит, инвалидности удалось избежать», – отметила она.

    Врачи применили антидотную, дезинтоксикационную, гормональную терапию, а также гемодиализ и офтальмологические инъекции. Уже на третий день лечения зрение начало возвращаться. Через десять дней оно почти полностью восстановилось, пациент был выписан. Этот случай признан уникальным для российской медицины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковном Жуковском медики провели уникальную операцию с использованием титановых пластин для восстановления лица пациента после падения со снегохода. Хирурги военной группировки «Днепр» остановили сильное кровотечение у бойца, который потерял почти четыре литра крови при ранении. Томские ученые создали и запатентовали особый прибор для снятия ЭКГ непосредственно с сердца, уже изготовили десять прототипов и зарегистрировали программное обеспечение для него.

    6 марта 2026, 20:54 • Новости дня
    В Дагестане зафиксировали два землетрясения

    В Дагестане зафиксировали два землетрясения магнитудой 2,8 и 4,7 без последствий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Дагестане одновременно зафиксировали два подземных толчка, однако ущерб инфраструктуре и населению отсутствует, заявили в МЧС.

    В Дагестане зафиксированы два землетрясения. По информации регионального управления МЧС, оба сейсмических события произошли 6 марта в 16:44 по московскому времени – в Унцукульском районе на глубине 13 км магнитудой 2,8 и в Хасавюртовском районе на глубине 79 км магнитудой 4,7, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили: «Объекты соцкультбыта функционируют в обычном режиме. Сейсмическое событие на поверхности не ощущалось, в ОДС и в ЕДДС сообщений от населения не поступало».

    В результате землетрясений пострадавших и разрушений не зафиксировано. Все службы продолжают работу в стандартном режиме, угрозы для жителей нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом 2025 года жители городов и районов по всему Дагестану ощутили толчки от землетрясения, произошедшего в районе Каспийского моря. Очаг землетрясения магнитудой 6,0 находился в 41 км к северо-западу от города Дербент на глубине 12 км.

    До этого в июле 2023 года в Дагестане произошло землетрясение магнитудой 5,7–5,9.


    7 марта 2026, 01:04 • Новости дня
    Эксперт оценила вероятность землетрясения в Сочи в будущем

    Tекст: Денис Тельманов

    Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о повышенной вероятности землетрясения с магнитудой до семи, но точные сроки неизвестны.

    Информация о вероятности сильного землетрясения в районе Сочи появилась после серии подземных толчков, передает РИА «Новости».

    Старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева заявила, что такие явления могут быть предвестниками значительных событий, однако точную дату их наступления спрогнозировать невозможно.

    В пятницу в районе Сочи произошло землетрясение с магнитудой 4,1, эпицентр находился в море, сообщил мэр города Андрей Прошунин. По словам эксперта, согласно картам общего сейсмического районирования, на территории возможны землетрясения с магнитудой до семи раз в сто лет. Последний раз столь сильные толчки фиксировались в прошлом веке.

    Зверева подчеркнула, что наблюдаемые сейчас землетрясения соответствуют расчетным значениям сейсмической активности для региона и не выходят за пределы нормы. «Существуют рассчитанные значения уровня сейсмической активности для каждой территории, сейчас идет нормальный уровень», – рассказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в районе Сочи произошло второе за день землетрясение, эпицентр которого находился рядом с первым.

    В пятницу утром в Сочи также произошло землетрясение. В Дагестане одновременно зафиксировали два подземных толчка, при этом ущерба инфраструктуре и населению нет.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой Дагестана Меликовым в Кремле

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России принял в Кремле Сергея Меликова, который рассказал о поддержке участников спецоперации и успехах аграриев Дагестана.

    Встреча Владимира Путина с главой Дагестана Сергеем Меликовым прошла в Кремле, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диалог был частью постоянной работы президента с руководителями регионов страны. Меликов сообщил, что подробно рассказал главе государства о положении дел в республике, успехах и планах на будущее.

    Глава Дагестана сообщил, что доложил президенту о поддержке участников специальной военной операции и их семей.

    «Сегодня доложил нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, чем живет Дагестан, какие у нас успехи и что еще предстоит сделать… Я рассказал Верховному Главнокомандующему о поддержке участников СВО и их семей.

    С самого начала мы стараемся быть рядом: отправили на передовую больше 41 тысячи тонн гуманитарки, закупали технику, снаряжение – все, что нужно для Победы», – написал Меликов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что в регионе действуют выплаты, льготы и помощь семьям бойцов, а также реализуется программа «Доблесть гор» для их адаптации после возвращения домой.

    Кроме того, Меликов проинформировал Путина об успехах аграриев республики и возрождении виноградарства. В прошлом году дагестанские хозяйства собрали почти 295 тысяч тонн плодов, что стало рекордным показателем для региона. В 2025 году, по словам Меликова, Дагестан достиг наивысшего с 1980-х годов урожая винограда – собрано 302 тысячи тонн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дербентская солнечная электростанция начала поставки электроэнергии в энергосистему юга России после завершения строительства.

    6 марта 2026, 20:22 • Новости дня
    Четыре человека ранены при атаке ВСУ на Новую Каховку

    Четыре жителя Новой Каховки пострадали при обстреле ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате серии обстрелов населенных пунктов в Новой Каховке Херсонской области пострадали четыре мирных жителя, повреждены три дома и объекты инфраструктуры, сообщают местные власти.

    В Новой Каховке Херсонской области четыре мирных жителя получили ранения в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Владимир Оганесов.

    Он уточнил: «По городскому округу города Новая Каховка 6 марта зафиксировано более 30 обстрелов населённых пунктов. В результате обстрелов в городе Новая Каховка повреждены два легковых автомобиля, в которых четыре человека получили ранения различной степени тяжести».

    По данным местных властей, всего за день повреждения получили три индивидуальных дома. Кроме того, были затронуты линии электропередачи, участки газопроводов и прилегающие придомовые территории. Оганесов отметил, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

    Ранее в пятницу на дороге в Алешкинском округе Херсонской области обнаружили тела погибших, которые стали жертвами удара украинского беспилотника.

    Также в пятницу дроны ВСУ сбросили боеприпасы на людей у продуктового магазина в Алешках, в результате чего два человека погибли и еще 12 пострадали. А в понедельник ВСУ нанесли удар по отделу МВД в Херсонской области, убив пять полицейских и ранив еще шестерых.


