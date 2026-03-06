Ролик с русским мемом итальянского клуба «Монца» завирусился в России

Tекст: Вера Басилая

В итальянском футбольном клубе «Монца» выразили радость по поводу того, что их рекламный ролик с российским мемом стал вирусным в России, передает РИА «Новости».

В пресс-службе клуба отметили, что рады популярности ролика в России. Кроме того, мем, использованный в видео, тоже очень популярен в Италии и часто используется в социальных сетях для сопровождения или подчеркивания особенно необычных или сенсационных новостей.

Ранее клуб опубликовал видео о скидках на билеты на два ближайших матча, используя фрагмент репортажа 2008 года с музыкальной вечеринки в Великом Новгороде, который стал мемом «очень плохая музыка». В оригинале герой ролика сначала жаловался на плохую музыку и малое количество людей, но затем весело танцевал.

В итальянской версии ролика главный герой радостно реагирует на низкие цены билетов, а видео сопровождается субтитрами на итальянском языке, которые имитируют диалог с корреспондентом.

Ранее футбольный клуб «Аталанта» ранее анонсировал матч с «Монцей» клипом на песню российской группы «Дюна».

Лидер музыкального коллектива Виктор Рыбин одобрил использование композиции «Привет с большого бодуна» в итальянском ролике.

Общественные активисты в Вероне вывесили крупные плакаты в поддержку дружбы с Россией.