    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня

    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране

    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    6 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации

    Кувейтский пилот установил рекорд мира, сбив три американских истребителя F-15E

    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    @ Sra Olivia Gibson/U.S Air force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Непреднамеренный инцидент с кувейтским летчиком, который за один вылет уничтожил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, стал рекордным случаем «дружественного огня» в современной авиации.

    Кувейтский летчик, который по ошибке сбил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, невольно вошел в историю авиации, пишет «Российская газета». Видео, где истребитель F/A-18 Hornet практически в упор уничтожает «Орла», вновь вызвало всплеск обсуждений в Сети. Часть пользователей высмеивает пилота, другие выдвигают версии о его возможных связях с Ираном.

    Летчик ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» считает, что пилот из Кувейта установил два уникальных рекорда. Во-первых, он стал лидером по количеству сбитых самолетов за один вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, ему удалось нанести максимальный урон «дружественным огнем», сбив сразу три союзных самолета.

    По современным стандартам, маневренные воздушные бои с близкой дистанции считаются редкостью для истребителей 4-го и 5-го поколений, оснащенных дальнобойными ракетами и радарами. Однако этот случай показывает, что исключения из правил все же бывают.

    Для сравнения: Герой Советского Союза Николай Сутягин сбил на МиГ-15 во время Корейской войны 22 американских самолета, включая 15 F-86 Saber, а его сослуживец Евгений Пепеляев одержал 20 воздушных побед.

    В авиации асом считается пилот, сбивший пять и более самолетов; кувейтскому летчику до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня с земли. Позже выяснилось, что самолеты были сбиты в воздушном бою с F/A-18 Hornet ВВС Кувейта. А один из пилотов сбитого истребителя оказался в опасной ситуации, когда местные жители едва не забили его трубой.


    6 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тель-Авив не смогли добиться тотального контроля над иранским воздушным пространством, хотя обе страны заявляют о подавлении угроз в небе над Ираном, пишут американские СМИ.

    Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.

    Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.

    В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.

    Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.

    Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.

    Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.

    В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по учебному заведению в городе Минаб совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР, дети в школе могли погибнуть из-за ошибки в определении цели военными США, сообщает The New York Times.

    Анализ, проведенный The New York Times, показывает, что удар по школе в иранском городе Миноб 28 февраля был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где, по официальным данным, действовали американские военные. В результате удара по школе погибли десятки человек, включая детей – по данным иранских властей и СМИ, не менее 175 человек. При этом ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

    Ряд доказательств – спутниковые снимки, посты в соцсетях и проверенные видео – подтверждают, что школа сильно пострадала от точечного удара одновременно с базой КСИР.

    По словам официальных лиц, в момент атаки ВВС США проводили операции в районе пролива Хормуз, где расположена база, что повышает вероятность их причастности. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Насколько нам известно, нет», отвечая на вопрос о причастности США, добавив, что Минобороны США разбирается в ситуации.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что начато расследование. Представитель израильской армии Надэв Шошани сообщил, что ему неизвестно о каких-либо действиях израильских военных в этом районе в момент инцидента.

    Генерал Дэн Кейн из Объединенного комитета начальников штабов на брифинге отметил, что удары по югу Ирана действительно наносились силами США, и карта, представленная им, включала район Миноба.

    Эксперты по анализу спутниковых снимков, в том числе бывший советник Пентагона по гражданским потерям Уэс Брайант, пришли к выводу, что все здания, включая школу, были поражены точечными ударами. Его мнение: наиболее вероятно, что школа стала жертвой ошибки в идентификации цели, поскольку ранее она входила в состав базы КСИР, а с 2016 года на спутниковых снимках видна как отдельное здание, типичное для школы.

    Права человека и эксперты по международному праву указывают, что вооруженные силы обязаны проверять статус цели, чтобы не нанести вред гражданским лицам, и нарушение этих норм может быть признано нарушением международного права. Некоторые версии, циркулирующие в интернете, о попадании ракеты Ирана, были опровергнуты, в том числе из-за характера повреждений и точечных ударов по нескольким зданиям.

    Официальное расследование США продолжается, и если подтвердится американская причастность, перед военными встанет вопрос: была ли ошибка связана с устаревшей информацией или сбоем разведданных.

    Американские военные следователи допустили причастность армии США к удару по школе в Иране.

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз исполнителей атаки.

    Агентство Tasnim сообщило о гибели 165 человек в результате этой трагедии.

    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    6 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

    Путин по телефону выразил соболезнование Пезешкиану в связи с гибелью Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили урегулирование ситуации на Ближнем Востоке и обменялись мнениями по поводу эскалации конфликта, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, следует из сообщения Кремля в Max.

    Путин еще раз выразил глубокие соболезнования в связи с убийством верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей военно-политического руководства страны. Он также отметил многочисленные жертвы среди мирного населения на фоне израильско-американской агрессии.

    В ходе разговора была подтверждена принципиальная позиция России о необходимости немедленного прекращения боевых действий и скорейшего возвращения к политико-дипломатическому урегулированию ситуации. Президент России подчеркнул, что поддерживает постоянные контакты с лидерами стран, входящих в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность за проявленную Россией солидарность с иранским народом, который, по его словам, отстаивает суверенитет и независимость своей страны. Он также подробно проинформировал Путина о развитии ситуации в рамках нынешней острой фазы конфликта.

    По итогам беседы стороны договорились продолжать контакты по различным каналам для дальнейшего взаимодействия и координации позиций.

    Ранее Пезешкиан заявил, что ряд стран начали посреднические усилия для урегулирования конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин ведет активные переговоры с лидерами ближневосточных стран, чтобы снизить напряженность после обострения ситуации в регионе.

    6 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Трамп решил отправить госсекретаря Рубио на Кубу
    Трамп решил отправить госсекретаря Рубио на Кубу
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен направить государственного секретаря Марко Рубио на Кубу для обсуждения возможных соглашений с местным руководством.

    По словам Трампа, стороны заинтересованы в заключении сделки, и он рассчитывает на успех переговоров, отметив, что Куба впервые за 50 лет демонстрирует готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Они хотят заключить сделку, поэтому я направлю туда Марко, и посмотрим, что получится. Мы сейчас в полной мере сосредоточены на этом. У нас много времени, но Куба спустя 50 лет готова», – заявил Трамп в интервью CNN.

    Марко Рубио является этническим кубинцем – он родившийся в США (Майами, Флорида) сын кубинских иммигрантов.

    Ранее Трамп пообещал «решить вопрос с Кубой» после Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    6 марта 2026, 13:09 • Новости дня
    КСИР ударил по Израилю сверхтяжелыми и гиперзвуковыми ракетами

    Тегеран задействовал ракеты Khorramshahr-4 с боевой частью весом 1,5 тонны

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе 22-й серии атак иранские военные задействовали баллистические комплексы с тяжелыми боеголовками и новейшее гиперзвуковое вооружение.

    Корпус стражей исламской революции сообщил об использовании сверхтяжелых баллистических ракет средней дальности Khorramshahr-4 и гиперзвуковых систем Fattah, передает ТАСС.

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» началась с массированного запуска ракет Khorramshahr-4, Kheibar и Fattah», – приводит заявление военных агентство Tasnim.

    В сообщении уточняется, что боевая часть задействованных баллистических носителей достигает веса 1,5 тонны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ударные беспилотники атаковали авиабазу Рамат-Давид и радиолокационный комплекс Мерон на севере Израиля.

    Корпус стражей исламской революции заявил об ударе гиперзвуковой ракетой по зданию израильского Минобороны и аэропорту Бен-Гурион.

    Ранее Тегеран применил аналогичное вооружение для поражения нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

    6 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта

    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ до 31 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Аэрофлот» приостановил полёты между Россией и ОАЭ из-за нестабильной ситуации в Персидском регионе, а возобновление полётов отложено на неопределённый срок.

    Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение отменить все рейсы между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами с 12 по 31 марта, передает РИА Новости. Перевозчик объяснил, что это связано с нестабильной ситуацией в Персидском регионе.

    Последними по расписанию останутся рейсы, запланированные на 11 марта. В компании уточнили, что дальнейшее возобновление полётов будет возможно только после нормализации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне рейс «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар с 148 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Нальчике из-за закрытия воздушного пространства над Краснодарским краем.

    Напомним, «Аэрофлот» уже отменял все рейсы в Дубай и Абу-Даби в день начала атаки США и Израиля на Иран и сохранял ограничение в течение всего дня 28 февраля. Ранее Ассоциация туроператоров России оценивала число находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тыс. человек.

    6 марта 2026, 19:46 • Новости дня
    Трамп заявил о решении проблемы судоходства через Ормузский пролив

    Трамп: Проблема судоходства через Ормузский пролив решена

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема судоходства через Ормузский пролив уже решена, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам американского лидера, этому способствовало уничтожение военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    «Она уже решена. Мы уничтожили их ВМС», – процитировала Трампа журналистка CNN Дана Бэш.

    Ранее Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе.

    В пятницу иранская гостелерадиокомпания сообщила о применении ударных беспилотников по одному из судов, находившихся в Ормузском проливе.

    6 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США за атаку на школу в Минабе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские военные нанесли ракетные удары по целям США и Израиля утром 6 марта, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

    В заявлении, которое приводит агентство Fars, отмечается, что атака стала ответом на гибель детей в результате нападения на школу в Минабе на юге Ирана, передает РИА «Новости».

    «22-я волна операции «Правдивое обещание – 4» была проведена в знак мести убийцам детей в школе Минаба... в огне оказались цели США и сионистского режима, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива», – говорится в официальном сообщении КСИР.

    Военные Ирана уточняют, что удары были нанесены по американским и израильским базам в районе Персидского залива, столице Израиля Тель-Авиве, а также по аэропорту Бен-Гурион и военным объектам в Хайфе. Для атаки были использованы гиперзвуковые ракеты «Хейбар» и сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр».

    В КСИР подчеркивают, что запуск ракет прошел успешно.

    Ранее Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе.

    Напомним, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    В Иране заявили о гибели 175 учителей и школьников из-за атак США и Израиля.

    6 марта 2026, 05:55 • Новости дня
    ОАЭ задумались о заморозке активов Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    ОАЭ рассматривают возможность заморозки иранских активов в качестве наказания Тегерану за нападения и готовы рассмотреть любые меры по пресечению деятельности теневых финансовых сетей Ирана, узнала WSJ.

    По словам людей, знакомых с ходом обсуждения мер, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность заморозки иранских активов на миллиарды долларов, хранящихся в государстве Персидского залива. Этот шаг может перерезать одну из важнейших экономических артерий Тегерана, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    «Если этот законопроект будет принят, он значительно ограничит доступ Тегерана к иностранной валюте и глобальным торговым рынкам, поскольку его внутренняя экономика, и без того страдающая от инфляции, теперь погрузилась в военный конфликт», – сказано в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал штаб военных США у аэропорта Абу-Даби. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. МИД Ирана заявил о политической поддержке со стороны России и Китая.

    6 марта 2026, 08:52 • Новости дня
    Foreign Policy: Страны Персидского залива усомнились в защите США

    Foreign Policy: США потеряли доверие нефтяных монархий после ударов Ирана

    Foreign Policy: Страны Персидского залива усомнились в защите США
    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Нефтяные монархии региона после атаки Ирана начали сомневаться в способности Соединенных Штатов обеспечить их безопасность, сообщил Foreign Policy.

    Журнал Foreign Policy сообщил, что государства Персидского залива больше не верят в способность Вашингтона обеспечить их безопасность, передает РИА «Новости».

    Арабские страны разочаровались в желании Соединенных Штатов выступать в их защиту.

    Авторы материала отмечают, что даже вынужденное сотрудничество с Израилем теперь воспринимается в регионе скорее как угроза, а не гарантия безопасности. Местные власти поняли свою слабость после иранских атак по американским базам.

    «Полет беспилотников над Абу-Даби укрепил урок реальной уязвимости, которую союз с США не смог или не хотел компенсировать», – говорится в статье.

    Напомним, в субботу американские и израильские силы начали масштабную операцию против Ирана. Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить флот Исламской республики.

    В ответ Иран атаковал американские военные базы в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте.

    Вашингтон впервые столкнулся с подобным масштабом одновременных ударов по своим зарубежным объектам.

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил об участии более 50 тыс. военных в операции против Тегерана.

