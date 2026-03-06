Москвичам пообещали солнечное и теплое 8 марта

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, плюсовая температура, солнце и небольшие осадки ожидаются в Москве на праздничные выходные, передает ТАСС. Макарова добавила, что в пятницу москвичей ждет облачная погода с прояснениями и осадки в виде мокрого снега. Температура ночью опустится до минус 3-5, а днем будет колебаться от нуля до плюс двух.

Макарова уточнила, что и в субботу, и в воскресенье погода будет примерно одинаковой: облачно с прояснениями, возможен мокрый снег. Ночные температуры составят минус 2-4, а днем воздух прогреется до плюс 3-5. Синоптик добавила: «Солнышко».

В ночь на понедельник похолодает до минус 2-7, днем ожидается минус 2-3. Единственным минусом праздничных выходных, по словам Макаровой, станет ветер, который будет усиливаться до 15 метров в секунду.

