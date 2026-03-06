МВД Кубы подтвердило смерть пятого участника диверсии с катером

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство внутренних дел Кубы сообщило на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), что задержанный Роберто Альварес Авила скончался 4 марта от ран, полученных во время инцидента с катером, передает ТАСС. Все пострадавшие задержанные продолжают получать специализированную медицинскую помощь, отметили в ведомстве.

МВД Кубы уточнило, что расследование попытки проникновения террористов на остров продвигается, а США выразили готовность к сотрудничеству по этому делу.

Инцидент произошел 25 февраля, когда катер с американским номером, зарегистрированный во Флориде, зашел в воды Кубы. Люди на борту открыли огонь по кубинским пограничникам, которые дали ответный залп. В результате перестрелки были убиты четверо нападавших, шесть получили ранения, пострадал и командир кубинского патруля. Позднее выяснилось, что на лодке находились десять человек – все они кубинцы, проживающие в США. На борту обнаружили большой арсенал оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, береговая охрана Кубы захватила катер с американцами, который был угнан во Флориде. Участникам вооруженной диверсии у берегов Кубы грозит смертная казнь. Дмитрий Песков заявил о поддержке действий кубинских пограничников в данном инциденте.