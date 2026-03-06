  • Новость часаПостпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак
    6 марта 2026, 05:09 • Новости дня

    Пушков объяснил, как США подорвали свои нефтяные санкции против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика Вашингтона в районе Ормузского пролива привела к фактической отмене ограничений против российского энергетического сектора, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Американские власти своими шагами свели на нет эффективность ограничительных мер, введенных против российской нефтяной отрасли, пояснил сенатор в своем Telegram-канале.

    Он указал на прямую связь между ситуацией в стратегически важном морском коридоре – Ормузском проливе – и провалом санкций.

    «Именно США сделали все возможное, чтобы транзит нефти и СПГ через Ормузский пролив прекратился. И тем самым подорвали собственные нефтяные санкции против России», – подчеркнул политик.

    Корпус стражей исламской революции заявил о блокировке Ормузского пролива для судов США и Евросоюза. Министерство финансов США ранее ввело санкции против компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США

    @ STR/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Индия никогда не отказывалась от нефти из России, а на фоне кризиса на Ближнем Востоке стала даже наращивать импорт. Поэтому «разрешение» Вашингтона на покупку российских углеводородов – не более чем попытка США сделать вид, что все происходит с их ведома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти с танкеров.

    «США разрешили Индии покупать российскую нефть, которую она и так покупала. Выдачей лицензии Дели Вашингтон лишь пытается делать вид, что все происходит по его воле», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Индия никогда не отказывалась от российской нефти, а сейчас даже стала наращивать закупки. Предыдущее сокращение было скорее временным тактическим ходом. Причем часть объема углеводородов Дели просто записывал как энергоноситель от неизвестного поставщика», – продолжил собеседник.

    «Дели было важно подписать с Вашингтоном торговое соглашение. Индийская сторона делала все, чтобы не сорвать процесс. В феврале сообщалось, что партнеры согласовали рамки будущего документа. Сейчас же ситуация существенно изменилась в самих США. Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа, которыми оказывалось давление на Индию», – напомнил он.

    «Очевидно, Дели теперь нет смысла поддаваться на давление Вашингтона. Наоборот, для Индии логично увеличивать закупку российской нефти. На этом фоне индийская сторона могла бы потребовать у США каких-то дополнительных преференций для себя, возможно – в рамках того же торгового соглашения», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Второе место занимает Ирак, третье – Саудовская Аравия, четвертое – ОАЭ. Сейчас их углеводородов практически нет на рынке. Поэтому для Дели является оптимальным вариантом рост закупок российского энергоносителя», – отметил спикер.

    «Индия будет увеличивать закупки прежде всего с танкеров, скопившихся у ее побережья с января нынешнего года. Тогда цены на нефть были низкие, и поставщики старались придержать товар. Но после перекрытия Ормузского пролива Дели и другие азиатские потребители стали скупать углеводороды с судов, выгружать на берег и перерабатывать», – резюмировал Юшков.

    Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море, сообщает Reuters. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, мера позволит ослабить давление на мировую энергетику, вызванное ситуацией на Ближнем Востоке.

    «Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – считает он. Как отметил Бессент, Вашингтон ожидает, что Индия в конечном счете будет закупать больше американской нефти.

    Цены на нефть снижались утром в пятницу после роста более чем на 5% днем ранее. По данным на 08.31 мск, стоимость Brent опускалась на 1,07%, до 84,5 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX – на 1,42%, до 79,86 доллара, передает ТАСС.

    Сообщалось, что в последние месяцы Дели стал снижать закупку российских ресурсов из-за давления США. Если в середине прошлого года страна импортировала из России 2 млн баррелей в сутки, то в феврале этого года почти в два раза меньше – 1,159 млн баррелей в сутки.

    Накануне агентство Bloomberg сообщало, что сразу два танкера с российской нефтью на борту сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию. В общей сложности они доставили в индийские порты 1,4 млн баррелей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Москва заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке.

    6 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку 90 долларов за баррель впервые с 9 апреля 2024 года.

    На 16.47 мск стоимость Brent увеличилась на 5,37%, достигнув 90 долларов за баррель, передает ТАСС. Спустя несколько минут, к 16.51 мск, динамика роста ускорилась, и цена составила 90,19 доллара за баррель, что соответствует приросту в 5,6%.

    Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года в этот же момент торговались на уровне 87,56 доллара за баррель, увеличившись на 8,09%.

    Ранее в пятницу нефть Brent пробила отметку в 88 долларов.

    Министр энергетики Катара предрек нефть по 150 долларов за баррель.

    6 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    @ Du Jian/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Кувейта начали сокращение добычи нефти на нескольких месторождениях, пишет The Wall Street Journal.

    По информации WSJ, причиной стали заполненные хранилища и возникающие сложности с поставками углеводородов за рубеж на фоне эскалации ближневосточного конфликта, передает ТАСС.

    Обсуждается возможность дальнейшего сокращения как добычи, так и переработки нефти до объемов, обеспечивающих только внутренние потребности страны. Решение о дополнительных мерах может быть принято уже в ближайшие дни.

    Издание отмечает, что снижение нефтедобычи способно привести к серьезным долгосрочным последствиям для энергетической отрасли Кувейта.

    Ранее Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении.

    6 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Колумнист американского журнала American Conservative в своей статье назвал пять причин для Украины отказаться от претензий на Донбасс, включая исторические факторы и потери ВСУ.

    Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.

    В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.

    По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.

    Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.

    А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.

    6 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов

    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть демонстрируют значительный рост, стоимость фьючерсов поднялась на 11-14%.

    Цена майских контрактов на нефть марки Brent вечером 6 марта достигла 94,46 доллара за баррель, что на 10,6% выше уровня предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». Это максимальное значение с конца сентября 2023 года.

    Одновременно с этим апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 13,9% и достигли 92,29 доллара за баррель.

    Ранее Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    6 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.

    Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее указал именно фон дер Ляйен и Каллас в качестве адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу.

    Также Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Британский аналитический портал UnHerd тоже пишет, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций на российские энергоносители из-за ситуации с Ираном.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спрос на российские энергоресурсы значительно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    6 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Нефть Brent пробила отметку в 88 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На мировых торгах нефть Brent подорожала более чем на 3%, впервые с апреля 2024 года превысив отметку 88 долларов за баррель.

    Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный рост более чем на 3%, передает РИА «Новости». Стоимость барреля основной эталонной марки преодолела важную психологическую отметку.

    К середине дня майские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 3,4%, достигнув 88,31 доллара. Этот показатель превысил уровень 88 долларов впервые с 29 апреля 2024 года.

    Американская марка WTI также показала значительный рост, прибавив в цене 4,83%. Стоимость апрельских контрактов составила 84,92 доллара, ранее в ходе торгов поднимаясь выше 85 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель.

    6 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Fox News выдал видео с «Геранями» за кадры работы новейших дронов США

    Tекст: Вера Басилая

    Американский телеканал Fox News использовал в сюжете видео с «Геранями», выдавая их за новейшие дроны США, применяемые в Иране.

    Fox News проиллюстрировала рассказ военного эксперта Бретта Великовича о современных американских дронах, применяемых в Иране, кадрами полетов российских БПЛА «Герань», пишет «Российская газета».

    Видео с российскими беспилотниками было снято с помощью зенитных коптеров Sting, состоящих на вооружении ВСУ. На прицельной сетке четко виднелись надписи Sting и Wild Hornets – производителя дронов на Украине, что сразу вызвало подозрение у зрителей.

    Зрители также заметили узнаваемые треугольные силуэты российских «Гераней». В результате в чатах Fox News началось активное обсуждение не содержания выступления эксперта, а очевидной подмены видеоряда сотрудниками телеканала.

    Ранее власти США заявили, что в Иране используется копия дрона «Герань» под названием LUCAS, но информации и объективного контроля его применения пока нет.

    Телеканал CNBC сообщил, что иранские дроны-камикадзе «Шахед» преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов.

    На дронах LUCAS, которые американцы применяли по целям в Иране, были замечены приемные антенны Starlink.

    Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS «незаменимыми» в ходе боевых действий против Ирана.

    6 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Дмитриев объяснил тщетные попытки Запада надавить на Россию в энергетике

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки Запада надавить на Россию в энергетическом секторе привели к обратному эффекту, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Вероятно, не самое удачное время. Попытки Запада оказать на Россию давление в энергетике провалилось и имеет обратный эффект. Страны, которые сотрудничали с Россией в энергетической сфере, сделали мудрый стратегический выбор. Они лучше всего преодолеют энергетический шок и будут лучше подготовлены к будущему», – написал он в соцсети Х.

    Чуть позже он прокомментировал материал Reuters о том, что трейдеры продают российскую нефть марки Urals с премией в 4-5 долларов за баррель по отношению к Brent с поставкой а Индию.

    «Российские энергетические партнеры всегда в выигрыше», – написал Дмитриев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти. США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти.


    6 марта 2026, 08:35 • Новости дня
    Нефть подешевела на новых возможностях покупки нефти для Индии

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в пятницу снижаются, поскольку несколькими часами ранее министр финансов США рассказал о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.04 опускается на 0,94% относительно закрытия, до 84,61 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,21%, до 80,03 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне цена Brent превысила 86 долларов за баррель – впервые с 12 июля 2024 года.

    Минфин США ранее выдал на месяц разрешение Индии закупать нефть из России, находящуюся на танкерах в море. Принятая мера позволит ослабить вызванное ситуацией на Ближнем Востоке давление на мировую энергетику.

    Временные меры могут оказать некоторое немедленное понижающее давление на цены, передает The Wall Street Journal мнение стратегов ING, однако она не изменит ситуацию кардинально. «Единственный способ устойчивого снижения цен на нефть – возобновление поставок сырья через Ормузский пролив», – отметили эксперты.

    6 марта 2026, 08:15 • Новости дня
    Пентагон: «Рубикон» обеспечил России структурное преимущество в применении БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия смогла добиться ощутимого преимущества в использовании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) благодаря созданию испытательного центра «Рубикон», сообщил генерал-майор Стивен Маркс, отвечающий за закупки БПЛА для Пентагона, на слушаниях в Сенате США.

    Он отметил, что современные военные действия переживают коренную трансформацию, а автономные системы уже стали обыденной реальностью на поле боя, передает ТАСС.

    Маркс подчеркнул, что противники США осознают это и активно инвестируют в развитие и внедрение автономных средств, ускоряя их интеграцию в армии. По его словам, «Рубикон» является примером подразделения, созданного за счет значительного финансирования и действующего вне рамок традиционной военной доктрины России.

    Американский генерал добавил, что российский центр централизует закупки, внедряет новые тактики и обучает операторов БПЛА, а также создает новую командную структуру, способную развертывать автономные системы в больших масштабах и с высокой скоростью. По оценке Маркса, российские Вооружённые силы эффективно применяют БПЛА на Украине для уничтожения ценных целей, а главное преимущество в подобных конфликтах обеспечивают не только технологии, но и организационная структура, позволяющая гибко и быстро использовать новые системы.

    «Рубикон» был создан в августе 2024 года по указанию министра обороны России Андрея Белоусова на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации. В числе приоритетных задач центра – подготовка инструкторов и специалистов для работы с БПЛА в боевых подразделениях и обучение операторов автономных комплексов как для одиночных, так и для групповых расчетов.

    В феврале в Минобороны РФ сообщили, что расчеты Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили французский колесный танк AMX-10RC Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье.

    Ранее операторы центра «Рубикон» уничтожили на Украине командно-штабные машины и радиолокационные станции с помощью FPV-дронов в Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

    6 марта 2026, 09:01 • Новости дня
    Рябков сообщил об обсуждении контактов «ядерной пятерки» на экспертном уровне

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о проведении консультаций между странами «ядерной пятерки» рассматривается, но окончательных договоренностей пока не достигнуто, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Сергей Рябков сообщил, что обсуждается возможность проведения встреч «ядерной пятерки» на экспертном, рабочем уровне, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, пока не определено, когда и в каком формате могут пройти такие контакты.

    Неофициальное объединение «ядерная пятерка» включает Россию, Китай, Британию, США и Францию. Ежегодно одна из этих стран выполняет функции координатора. В 2023 году и до середины 2024 года координатором являлась Россия, затем эта роль перешла к Китаю.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал актуальной инициативу президента Владимира Путина о проведении саммита лидеров «ядерной пятерки».

    6 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Кремль отказался называть объемы поставок нефти в Индию из-за «недоброжелателей»

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль не будет раскрывать количественные данные о поставках российской нефти в Индию из-за слишком большого числа «недоброжелателей», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос журналистов о конкретных объемах закупок Нью-Дели, представитель Кремля отметил невозможность раскрытия информации. По словам Пескова, Кремль не намерен раскрывать количественные данные о поставках российской нефти в Индию, передает ТАСС.

    «Слишком много недоброжелателей», – заявил Песков.

    Ранее Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США.

