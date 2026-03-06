Tекст: Катерина Туманова

«Многие из моих товарищей, кто бывает сегодня в той же Германии, во Франции, Португалии, на бытовом уровне не чувствуют [неприязни], если это кто-то не подогревает. В основном это подогревают эмигранты, в первую очередь с Украины», – рассказал он ТАСС.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о неизлечимой «животной русофобии» элиты Финляндии. Степашин назвал Украину самым серьезным ударом по Евросоюзу.

Политолог Шаповалов объяснил в беседе с газетой ВЗГЛЯД, поставленные перед ФСБ Путиным задачи по борьбе с русофобией.



