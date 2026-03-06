  • Новость часаПостпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    6 марта 2026, 04:38 • Новости дня

    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признавать вину

    Бывший первый замглавы Минобороны Цаликов отказался признавать вину
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе допроса бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов отказался признавать вину в инкриминируемых ему коррупционных преступлениях, сообщили в правоохранительных органах.

    «В ходе следственных действий Цаликов вину по предъявленным ему обвинениям не признал», – сказал источник ТАСС.

    Напомним, днем ранее Басманный суд Москвы отправил Руслана Цаликова под домашний арест.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    6 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести запрет для злостных неплательщиков алиментов на регистрацию автомобилей, недвижимости и открытие счетов в банках.

    Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.

    Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

    Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».

    Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».

    Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Комментарии (14)
    6 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Стартовал флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

    Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.

    Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.

    Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.

    В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая в семьей из Финляндии в Выборг многодетная мать Светлана Сярккя поделилась на Невском форуме друзей России впечатлениями о жизни в России. Она отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи.

    Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.

    По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.

    Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».

    Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Клапштейн с четырьмя детьми также переехала в Омскую область из Германии по программе переселения соотечественников.

    Ранее семья из Эстонии, уроженец Британии и уроженец Казахстана также стали новыми гражданами России. А МИД отмечал, что бывшие граждане России, уехавшие в девяностые, сейчас массово возвращаются на родину вместе с семьями.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (32)
    6 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    @ surpk.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы и отчисляться после проверки их аттестатов.

    Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

    В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.

    Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.

    «Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил  Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.

    Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    Комментарии (17)
    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    Комментарии (15)
    6 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

    «У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

    Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Напольные весы возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список самых неудачных подарков на 8 Марта по мнению россиянок возглавили напольные весы, одежда и косметика «без запроса», а также абонемент в спортзал.

    В антирейтинге также оказались кухонная техника, посуда, нижнее белье без обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства, , следует из исследования ювелирного холдинга Sokolov, передает РИА «Новости».

    Многие женщины предпочитают заранее обсуждать подарки: 23% выбирают их совместно с партнером, 15% отправляют подборку желаемого, 21% говорят напрямую, а 18% просят деньги. Только одна из семи женщин готова к сюрпризу любого формата.

    Аналитики отмечают, что 22% россиянок довольствуются цветами как основным подарком, 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. Среди желаемого также называются украшения, деньги, техника, а иногда и помощь в выплате кредита.

    Для большинства женщин 8 Марта – своеобразная проверка отношений: более половины считают этот день индикатором заботы партнера, еще 28% оценивают по подарку внимательность мужчины. Однако пятая часть опрошенных трактует праздник как незначимый.

    Среди мужчин более половины дарят подарки традиционно, а не по внутреннему желанию, причем две трети еще не выбрали презент к празднику. Несмотря на популярность цветов, полноценным подарком букет считают 42% мужчин, а 12% уверены, что все зависит от суммы, потраченной на него. Большинство поздравляют любимых женщин, мам, сестер, дочерей и бабушек, но 61% покупают подарки также коллегам, а 23% – подругам.

    Ранее писательница, общественная деятельница Мария Арбатова рассказала газете ВЗГЛЯД, как отметить Международный женский день.

    Газета ВЗГЛЯД составляла подборку открыток на 8 Марта.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    @ IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство РФ официально прекратило соглашение с ООН о работе центра устойчивого энергетического развития, который действовал в Москве с 2008 года.

    Россия прекратила действие соглашения с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительством России и ЮНЕСКО было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, и центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

    МИД поручено уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о принятом решении». Таким образом, соответствующая информация будет официально доведена до ЮНЕСКО.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных уголовных и международных судов. До этого Россия присоединилась к конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, принятой по российской инициативе.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (15)
    6 марта 2026, 14:18 • Новости дня
    Богомолов поздравил Хабенского с назначением в Школу-студию МХАТ

    Богомолов поздравил Хабенского с назначением и. о. руководителя Школы-студии МХАТ

    Богомолов поздравил Хабенского с назначением в Школу-студию МХАТ
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Режиссер Константин Богомолов выразил уверенность, что опыт и энтузиазм Константина Хабенского внесут значительный вклад в развитие Школы-студии МХАТ.

    Режиссер Константин Богомолов поздравил худрука МХТ имени Чехова, народного артиста РФ Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, передает РИА «Новости».

    В соцсетях он написал: «Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога станут мощным двигателем развития Школы-студии».

    Богомолов также пожелал Хабенскому сил и терпения на новой должности. Он подчеркнул, что считает коллегу выдающимся артистом и профессионалом, способным вести вуз к новым успехам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр культуры Ольга Любимова заявила, что Хабенский станет исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ и продолжит руководить Московским Художественным театром имени А.П. Чехова.

    Напомним, что после смерти Игоря Золотовицкого именно режиссер Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора, но позже покинул пост по собственному желанию.

    Между тем сам Хабенский еще три дня назад не подтверждал слухи о своем назначении ректором Школы-студии МХАТ.

    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта

    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ до 31 марта

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    «Аэрофлот» приостановил полёты между Россией и ОАЭ из-за нестабильной ситуации в Персидском регионе, а возобновление полётов отложено на неопределённый срок.

    Авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение отменить все рейсы между Россией и Объединёнными Арабскими Эмиратами с 12 по 31 марта, передает РИА Новости. Перевозчик объяснил, что это связано с нестабильной ситуацией в Персидском регионе.

    Последними по расписанию останутся рейсы, запланированные на 11 марта. В компании уточнили, что дальнейшее возобновление полётов будет возможно только после нормализации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне рейс «Аэрофлота» из Дубая в Краснодар с 148 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Нальчике из-за закрытия воздушного пространства над Краснодарским краем.

    Напомним, «Аэрофлот» уже отменял все рейсы в Дубай и Абу-Даби в день начала атаки США и Израиля на Иран и сохранял ограничение в течение всего дня 28 февраля. Ранее Ассоциация туроператоров России оценивала число находящихся в ОАЭ российских туристов в 50 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Минздрав расширил перечень орфанных заболеваний

    Минздрав РФ добавил четыре новых орфанных заболевания

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К числу редких заболеваний в России Минздравом официально добавлены увеальная меланома, хронический гипопаратиреоз и синдром Цинссера – Энгмана – Коула.

    Перечень орфанных заболеваний в России официально расширен до 301 позиции. В соответствующий документ Минздрава РФ добавлены новые редкие болезни, включая увеальную меланому, хронический гипопаратиреоз, а также синдром Цинссера – Энгмана – Коула, передает ТАСС.

    В частности, в обновленном перечне уточняется, что под увеальной меланомой подразумеваются разные формы: меланома сосудистой оболочки глаза, хориоидеи, цилиарного тела и радужки. Хронический гипопаратиреоз внесен в том числе в составе различных наследственных синдромов. Также впервые приравнен к орфанным заболеваниям врожденный дискератоз, известный как синдром Цинссера – Энгмана – Коула.

    Кроме того, из перечня исключен идиопатический рецидивирующий перикардит, вместо которого теперь указана первичная легочная гипертензия. Всего до обновления в документе было 297 заболеваний, теперь их 301.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бюджете 2026 года выделят более 15 млрд рублей на лечение детей с орфанными заболеваниями в рамках фонда «Круг добра». Напомним, фонд создали по инициативе Владимира Путина по указу президента для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

    Ранее сообщалось, что список жизненно необходимых препаратов также пополнится лекарствами для борьбы с анемией, нейтропенией, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Дмитриев предложил ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.

    Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее указал именно фон дер Ляйен и Каллас в качестве адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу.

    Также Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Британский аналитический портал UnHerd тоже пишет, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций на российские энергоносители из-за ситуации с Ираном.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спрос на российские энергоресурсы значительно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы

    Кремль заявил о росте спроса на российские энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спрос на российские энергоресурсы заметно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, «мы фиксируем существенное повышение спроса на российские энергоресурсы, энергоносители в связи с войной в Иране», передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Москва традиционно выступает надежным партнером на мировом энергетическом рынке. Он напомнил, что «Россия была и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа, причем как трубного газа, так и сжиженного газа».

    Накануне Песков заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Напомним, президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
    Главное
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Трамп решил отправить госсекретаря Рубио на Кубу
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана
    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти
    Экс-продюсера Газманова арестовали за крупное мошенничество