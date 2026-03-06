Захарова рассказала о «заблокированных» на Ближнем Востоке россиянах

Tекст: Катерина Туманова

«Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные системы. Кто использовал наличные, они у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно – для огромного количества людей просто невозможно», – сообщила она РИА «Новости».

Дипломат пояснила, что российские граждане в том числе столкнулись с визовыми проблемами, в создании которых так же поучаствовали западные чиновники.

«Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали все, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку», – добавила Захарова.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке. АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива. До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России.