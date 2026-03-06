  • Новость часаПостпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    6 марта 2026, 03:12 • Новости дня

    Захарова рассказала о «заблокированных» на Ближнем Востоке россиянах

    Захарова рассказала о «заблокированных» на Ближнем Востоке россиянах
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    На Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Огромное количество россиян, можно сказать, заблокированы, не могут вернуться на родину. Не могут даже оплатить свое пребывание там, потому что Запад же им заблокировал платежные системы. Кто использовал наличные, они у них подошли к концу. Даже получить средства с других своих счетов не просто крайне затруднительно – для огромного количества людей просто невозможно», – сообщила она РИА «Новости». 

    Дипломат пояснила, что российские граждане в том числе столкнулись с визовыми проблемами, в создании которых так же поучаствовали западные чиновники.

    «Даже при наличии спасительных маршрутов ими нельзя воспользоваться из-за абсолютно людоедского действия западных стран на протяжении последних лет, когда они делали все, чтобы сегрегировать граждан России по национальному признаку», – добавила Захарова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке. АТОР сообщил о выезде 15,8 тыс. россиян из стран Персидского залива. До конца недели с Ближнего Востока запланировали вывезти всех туристов из России.

    6 марта 2026, 16:45 • Новости дня
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    @ Александр Миридонов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутаты Госдумы из фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести запрет для злостных неплательщиков алиментов на регистрацию автомобилей, недвижимости и открытие счетов в банках.

    Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Прайм». В пояснительной записке отмечается, что инициатива направлена на повышение эффективного воздействия реестра должников.

    Предлагается ввести следующие ограничения для лиц, включенных в реестр: запрет на государственную регистрацию транспортных средств и техники, ограничение регистрации прав на недвижимость, а также отказ в открытии банковских счетов. Исключением станут только банковские операции, связанные с уплатой обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

    Снятие ограничений предусмотрено сразу после исключения гражданина из списка должников. По словам Слуцкого, «пора признать очевидное: если человек находит средства на покупку недвижимости или вклады в банке, значит, деньги на алименты у него есть». Он также подчеркнул, что данная инициатива – не просто запрет, а «санитарный кордон вокруг тех, кто потерял совесть», и нацелен на то, чтобы уклонисты чувствовали «дискомфорт в каждом своем шаге».

    Слуцкий отметил, что предложенные меры позволят сделать реестр должников реально действующим инструментом для полного погашения долгов перед детьми, а не формальным «списком позора».

    Напомним, в январе на «Госуслугах» появился реестр злостных неплательщиков алиментов.

    Комментарии (14)
    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    Комментарии (23)
    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации

    Кувейтский пилот установил рекорд мира, сбив три американских истребителя F-15E

    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    @ Sra Olivia Gibson/U.S Air force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Непреднамеренный инцидент с кувейтским летчиком, который за один вылет уничтожил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, стал рекордным случаем «дружественного огня» в современной авиации.

    Кувейтский летчик, который по ошибке сбил три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США, невольно вошел в историю авиации, пишет «Российская газета». Видео, где истребитель F/A-18 Hornet практически в упор уничтожает «Орла», вновь вызвало всплеск обсуждений в Сети. Часть пользователей высмеивает пилота, другие выдвигают версии о его возможных связях с Ираном.

    Летчик ВКС России и автор Telegram-канала «Воевода вещает» считает, что пилот из Кувейта установил два уникальных рекорда. Во-первых, он стал лидером по количеству сбитых самолетов за один вылет на истребителе четвертого поколения. Во-вторых, ему удалось нанести максимальный урон «дружественным огнем», сбив сразу три союзных самолета.

    По современным стандартам, маневренные воздушные бои с близкой дистанции считаются редкостью для истребителей 4-го и 5-го поколений, оснащенных дальнобойными ракетами и радарами. Однако этот случай показывает, что исключения из правил все же бывают.

    Для сравнения: Герой Советского Союза Николай Сутягин сбил на МиГ-15 во время Корейской войны 22 американских самолета, включая 15 F-86 Saber, а его сослуживец Евгений Пепеляев одержал 20 воздушных побед.

    В авиации асом считается пилот, сбивший пять и более самолетов; кувейтскому летчику до этого статуса не хватило лишь двух сбитых машин, иронизируют авторы публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня с земли. Позже выяснилось, что самолеты были сбиты в воздушном бою с F/A-18 Hornet ВВС Кувейта. А один из пилотов сбитого истребителя оказался в опасной ситуации, когда местные жители едва не забили его трубой.


    Комментарии (33)
    6 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тель-Авив не смогли добиться тотального контроля над иранским воздушным пространством, хотя обе страны заявляют о подавлении угроз в небе над Ираном, пишут американские СМИ.

    Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.

    Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.

    В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.

    Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.

    Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.

    Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.

    В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».

    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 19:30 • Новости дня
    Стартовал флешмоб в поддержку российских паралимпийцев

    Стартовал флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев

    Tекст: Валерия Городецкая

    Региональная общественная организация «ЖИТЬ» запустила всероссийский флешмоб #Вотличнойформе в поддержку российских паралимпийцев.

    Эта инициатива приурочена к Паралимпийским играм, которые с 6 по 15 марта проходят в Милане и Кортине-д’Ампеццо, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Особенностью нынешних соревнований стало то, что российские спортсмены впервые за 12 лет выступают под национальным флагом и гимном.

    Организаторы призвали пользователей социальных сетей выкладывать свои слова поддержки паралимпийцам с хэштегом #Вотличнойформе. Как отметили в организации, их вдохновили слова главного тренера сборной России по синхронному плаванию Светланы Ромашиной и они надеются, что поддержка со всей страны придаст спортсменам дополнительные силы.

    «Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов. Хочу пожелать нашим ребятам прежде всего спокойствия, душевного равновесия и, конечно же, побед. А они обязательно будут, потому что за ними целая страна», – заявила Ромашина.

    В этом году приглашения на Паралимпиаду получили шесть российских спортсменов. В соревнованиях по горнолыжному спорту выступят трехкратный чемпион Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина. В лыжных гонках Россию представят многократный чемпион мира Иван Голубков, призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии

    Многодетная мать из Финляндии назвала плюсы жизни в России

    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Переехавшая в семьей из Финляндии в Выборг многодетная мать Светлана Сярккя поделилась на Невском форуме друзей России впечатлениями о жизни в России. Она отметила теплый прием, хорошие возможности для образования детей, занятий спортом и высокий уровень медицинской помощи.

    Многодетная мать Светлана Сярккя рассказала на Невском форуме друзей России о своем опыте переезда из Финляндии в Выборг, пишет РИА «Новости». Она отметила, что решение покинуть Финляндию было связано с началом спецоперации на Украине, после чего в стране появились трудности как на работе, так и у детей в школе. Светлана подчеркнула, что летом 2024 года их семья окончательно перебралась в Выборг.

    По словам Сярккя, российский город встретил ее семью очень тепло, дети быстро были устроены в школу и уже второй год с удовольствием учатся в новой атмосфере. Она также выделила возможности для занятий спортом и творчеством: сын занимается тяжелой атлетикой в местном клубе «Фаворит», а дочь обучается в художественной школе.

    Светлана выразила мнение, что российское образование гораздо сильнее европейского, и рада, что ее дети получают здесь качественные знания и развиваются в спорте. Она добавила, что довольна уровнем медицинского обслуживания в Выборге, отметив: «Как мать, я скажу, что мне очень нравится здесь растить детей».

    Невский форум друзей России в Петербурге объединяет иностранных журналистов, общественников и политиков, которые поддерживают Россию и открыто выражают свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья Клапштейн с четырьмя детьми также переехала в Омскую область из Германии по программе переселения соотечественников.

    Ранее семья из Эстонии, уроженец Британии и уроженец Казахстана также стали новыми гражданами России. А МИД отмечал, что бывшие граждане России, уехавшие в девяностые, сейчас массово возвращаются на родину вместе с семьями.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по учебному заведению в городе Минаб совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР, дети в школе могли погибнуть из-за ошибки в определении цели военными США, сообщает The New York Times.

    Анализ, проведенный The New York Times, показывает, что удар по школе в иранском городе Миноб 28 февраля был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где, по официальным данным, действовали американские военные. В результате удара по школе погибли десятки человек, включая детей – по данным иранских властей и СМИ, не менее 175 человек. При этом ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

    Ряд доказательств – спутниковые снимки, посты в соцсетях и проверенные видео – подтверждают, что школа сильно пострадала от точечного удара одновременно с базой КСИР.

    По словам официальных лиц, в момент атаки ВВС США проводили операции в районе пролива Хормуз, где расположена база, что повышает вероятность их причастности. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Насколько нам известно, нет», отвечая на вопрос о причастности США, добавив, что Минобороны США разбирается в ситуации.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что начато расследование. Представитель израильской армии Надэв Шошани сообщил, что ему неизвестно о каких-либо действиях израильских военных в этом районе в момент инцидента.

    Генерал Дэн Кейн из Объединенного комитета начальников штабов на брифинге отметил, что удары по югу Ирана действительно наносились силами США, и карта, представленная им, включала район Миноба.

    Эксперты по анализу спутниковых снимков, в том числе бывший советник Пентагона по гражданским потерям Уэс Брайант, пришли к выводу, что все здания, включая школу, были поражены точечными ударами. Его мнение: наиболее вероятно, что школа стала жертвой ошибки в идентификации цели, поскольку ранее она входила в состав базы КСИР, а с 2016 года на спутниковых снимках видна как отдельное здание, типичное для школы.

    Права человека и эксперты по международному праву указывают, что вооруженные силы обязаны проверять статус цели, чтобы не нанести вред гражданским лицам, и нарушение этих норм может быть признано нарушением международного права. Некоторые версии, циркулирующие в интернете, о попадании ракеты Ирана, были опровергнуты, в том числе из-за характера повреждений и точечных ударов по нескольким зданиям.

    Официальное расследование США продолжается, и если подтвердится американская причастность, перед военными встанет вопрос: была ли ошибка связана с устаревшей информацией или сбоем разведданных.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Американские военные следователи допустили причастность армии США к удару по школе в Иране.

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз исполнителей атаки.

    Агентство Tasnim сообщило о гибели 165 человек в результате этой трагедии.

    Комментарии (16)
    6 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    @ surpk.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сургутском политехническом колледже иностранные студенты начали массово забирать документы и отчисляться после проверки их аттестатов.

    Как рассказал директор колледжа Вадим Шутов, поводом для проверки стала аттестация, на которой многие учащиеся не смогли подтвердить свои высокие баллы, с которыми были зачислены, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

    В результате проверки выяснилось, что у 35 студентов из Таджикистана, а также у некоторых уже получивших российское гражданство, аттестаты оказались поддельными. Руководство колледжа обратилось в полицию и прокуратуру, чтобы установить подлинность документов. По словам Шутова, студентов вызывали в полицию, где выяснялось, что многие даже не знали, где находилась их якобы оконченная школа.

    Ранее, как отмечают журналисты, похожие случаи уже фиксировались и в других колледжах Югры: у 190 уроженцев Таджикистана подлинность школьных аттестатов вызвала сомнения у правоохранительных органов. В Сургутском колледже решили не ограничиваться отчислением и подают иски о взыскании материального ущерба с семей студентов, поскольку на их обучение тратились бюджетные средства.

    «Первый иск, который мы выставили – 628 тыс. рублей за нанесение этого материального ущерба. Они, во-первых, в шоке были, потому что купили его, может, за 30-50 тыс. рублей. А в итоге студент проучился чуть больше полугода, а уже сейчас нужно заплатить такую сумму», – сообщил  Шутов. По его словам, учреждение намерено добиваться порядка и рассчитывает на поддержку департамента образования, правительства округа и правоохранительных органов.

    Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе подвели итоги плановой аттестации в системе среднего профессионального образования. По ее результатам около четверти обучающихся, зачисленных на основании зарубежных аттестатов, были отчислены – основанием стали академические долги и низкая успеваемость.

    Комментарии (17)
    6 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Дмитриев отметил, что Германии действительно необходимы новые источники нефти и газа, поскольку страна, по его словам, разрушает собственную промышленность и оказалась не готова к энергетическому кризису, передает ТАСС.

    «У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?», – написал Дмитриев в соцсетях.

    Ранее ЕС за две недели потратил двухмесячный запас газа.

    Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Напольные весы возглавили антирейтинг подарков на 8 Марта

    Аналитики составили антирейтинг подарков на 8 Марта
    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Список самых неудачных подарков на 8 Марта по мнению россиянок возглавили напольные весы, одежда и косметика «без запроса», а также абонемент в спортзал.

    В антирейтинге также оказались кухонная техника, посуда, нижнее белье без обсуждения, наборы из супермаркета и антивозрастные средства, , следует из исследования ювелирного холдинга Sokolov, передает РИА «Новости».

    Многие женщины предпочитают заранее обсуждать подарки: 23% выбирают их совместно с партнером, 15% отправляют подборку желаемого, 21% говорят напрямую, а 18% просят деньги. Только одна из семи женщин готова к сюрпризу любого формата.

    Аналитики отмечают, что 22% россиянок довольствуются цветами как основным подарком, 19% мечтают об ужине, поездке или билете на концерт. Среди желаемого также называются украшения, деньги, техника, а иногда и помощь в выплате кредита.

    Для большинства женщин 8 Марта – своеобразная проверка отношений: более половины считают этот день индикатором заботы партнера, еще 28% оценивают по подарку внимательность мужчины. Однако пятая часть опрошенных трактует праздник как незначимый.

    Среди мужчин более половины дарят подарки традиционно, а не по внутреннему желанию, причем две трети еще не выбрали презент к празднику. Несмотря на популярность цветов, полноценным подарком букет считают 42% мужчин, а 12% уверены, что все зависит от суммы, потраченной на него. Большинство поздравляют любимых женщин, мам, сестер, дочерей и бабушек, но 61% покупают подарки также коллегам, а 23% – подругам.

    Ранее писательница, общественная деятельница Мария Арбатова рассказала газете ВЗГЛЯД, как отметить Международный женский день.

    Газета ВЗГЛЯД составляла подборку открыток на 8 Марта.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    @ IMAGO/Herrmann Agenturfotografie/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство РФ официально прекратило соглашение с ООН о работе центра устойчивого энергетического развития, который действовал в Москве с 2008 года.

    Россия прекратила действие соглашения с Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о деятельности центра устойчивого энергетического развития в Москве. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В документе уточняется, что решение принято в соответствии со статьей 37 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации». Соглашение между правительством России и ЮНЕСКО было подписано в Париже 5 сентября 2008 года, и центр работал под эгидой ЮНЕСКО как структура категории 2.

    МИД поручено уведомить Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры о принятом решении». Таким образом, соответствующая информация будет официально доведена до ЮНЕСКО.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете исполнения постановлений иностранных уголовных и международных судов. До этого Россия присоединилась к конвенции ООН по борьбе с киберпреступностью, принятой по российской инициативе.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    15 комментариев

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    Комментарии (23)
    6 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом

    Около 1,5 тыс. граждан России столкнулись с отменой обратных рейсов с Мальдив

    У российских туристов на Мальдивах возникли трудности с вылетом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Около полутора тысяч россиян, включая семьсот организованных туристов, не могут вылететь с Мальдив из-за отмены обратных рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

    Около 1,5 тыс. российских туристов, находящихся на Мальдивах, столкнулись с проблемами при возвращении в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России. По данным аналитической службы организации, всего сейчас на островах пребывают около 6,5 тыс. россиян. При этом большинство, примерно 4 тыс. человек, прибыли на Мальдивы прямыми рейсами «Аэрофлота», и для них ситуация остается штатной: туроператоры пересаживают их на обратные рейсы в Москву.

    Основные трудности возникли у туристов, которые летели на Мальдивы со стыковками через ближневосточные хабы. В сообщении указано: «Сейчас под вопросом находятся вылеты примерно 1,5 тыс. туристов, в том числе около 700 организованных. Их рейсы отменены или пока не подтверждены на ближайшие дни».

    Туроператоры отмечают, что работают над решением проблемы для клиентов, чьи рейсы не подтверждены или отменены, однако пока сроки вылетов остаются неопределенными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 50 граждан России застряли на Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке. Ситуацию усложняет приоритет авиакомпаний стран Ближнего Востока на эвакуацию россиян из стран Персидского залива.

    Кроме того, как сообщала АТОР, туристы из России также оказались заблокированы на Шри-Ланке и Сейшелах.


    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (15)
    Главное
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы
    «Аэрофлот» отменил все рейсы в ОАЭ с 12 марта
    Дмитриев поинтересовался у Мерца об источниках нефти и газа для Германии
    Трамп решил отправить госсекретаря Рубио на Кубу
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана
    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти
    Экс-продюсера Газманова арестовали за крупное мошенничество