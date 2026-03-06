  • Новость часаПостпред Ирана в ООН Иравани заявил о гибели более 1330 человек в ходе атак
    Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми школьными аттестатами
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США
    Россия прекратила соглашение с ООН по центру устойчивого энергоразвития
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Тарасова рассказала о трещавшей неделями рухнувшей крыше катка ЦСКА
    6 марта 2026, 02:11 • Новости дня

    Трамп: После Ирана будет Куба

    Трамп пообещал решить вопрос с Кубой после Ирана

    Трамп: После Ирана будет Куба
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

    «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], и это лишь вопрос времени», – приводит Reuters слова главы Белого дома.

    Трамп пообещал, что «это будет лишь вопросом времени, когда вы и множество невероятных людей вернетесь на Кубу».

    «Мы хотим сначала закончить этот конфликт», – сказал он об иранской военной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее высказывался о возможности «дружественного захвата Кубы». Сенатор Линдси Грэм назвал Кубу следующей после Ирана целью для  США. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    6 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тель-Авив не смогли добиться тотального контроля над иранским воздушным пространством, хотя обе страны заявляют о подавлении угроз в небе над Ираном, пишут американские СМИ.

    Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.

    Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.

    В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.

    Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.

    Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.

    Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.

    В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».

    6 марта 2026, 14:50 • Видео
    Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

    Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    6 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    NYT: Иранская школа с детьми стала жертвой ошибки ВВС США в идентификации цели
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Удар по учебному заведению в городе Минаб совпал по времени с атакой на соседнюю базу КСИР, дети в школе могли погибнуть из-за ошибки в определении цели военными США, сообщает The New York Times.

    Анализ, проведенный The New York Times, показывает, что удар по школе в иранском городе Миноб 28 февраля был нанесен одновременно с атакой на соседнюю военно-морскую базу Корпуса стражей исламской революции (КСИР), где, по официальным данным, действовали американские военные. В результате удара по школе погибли десятки человек, включая детей – по данным иранских властей и СМИ, не менее 175 человек. При этом ни одна из сторон пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

    Ряд доказательств – спутниковые снимки, посты в соцсетях и проверенные видео – подтверждают, что школа сильно пострадала от точечного удара одновременно с базой КСИР.

    По словам официальных лиц, в момент атаки ВВС США проводили операции в районе пролива Хормуз, где расположена база, что повышает вероятность их причастности. Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила: «Насколько нам известно, нет», отвечая на вопрос о причастности США, добавив, что Минобороны США разбирается в ситуации.

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что начато расследование. Представитель израильской армии Надэв Шошани сообщил, что ему неизвестно о каких-либо действиях израильских военных в этом районе в момент инцидента.

    Генерал Дэн Кейн из Объединенного комитета начальников штабов на брифинге отметил, что удары по югу Ирана действительно наносились силами США, и карта, представленная им, включала район Миноба.

    Эксперты по анализу спутниковых снимков, в том числе бывший советник Пентагона по гражданским потерям Уэс Брайант, пришли к выводу, что все здания, включая школу, были поражены точечными ударами. Его мнение: наиболее вероятно, что школа стала жертвой ошибки в идентификации цели, поскольку ранее она входила в состав базы КСИР, а с 2016 года на спутниковых снимках видна как отдельное здание, типичное для школы.

    Права человека и эксперты по международному праву указывают, что вооруженные силы обязаны проверять статус цели, чтобы не нанести вред гражданским лицам, и нарушение этих норм может быть признано нарушением международного права. Некоторые версии, циркулирующие в интернете, о попадании ракеты Ирана, были опровергнуты, в том числе из-за характера повреждений и точечных ударов по нескольким зданиям.

    Официальное расследование США продолжается, и если подтвердится американская причастность, перед военными встанет вопрос: была ли ошибка связана с устаревшей информацией или сбоем разведданных.

    Американские военные следователи допустили причастность армии США к удару по школе в Иране.

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз исполнителей атаки.

    Агентство Tasnim сообщило о гибели 165 человек в результате этой трагедии.

    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    6 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    NYT: Атака США на иранский корабль создала внутриполитические проблемы для Индии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уничтожение американской подлодкой иранского фрегата IRIS Dena вызвало серьезные политические сложности для индийского руководства, пишут американские СМИ.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди воздерживался от официальных комментариев непосредственно по поводу инцидента в водах у побережья Шри-Ланки, где был уничтожен иранский фрегат, пишет New York Times.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал уничтоженное судно гостем индийских ВМС. «Американская подлодка совершила зверство против членов его экипажа», – сказал он.

    ВМС Индии присоединились к поисково-спасательной операции после получения сигнала бедствия, однако 32 моряка были спасены силами ланкийского флота. Оппозиция обвинила правительство в отказе от защиты национальных интересов и неспособности поддержать гостей страны.

    Индия оказалась в затруднительном положении, пытаясь сохранить баланс в отношениях с Ираном, США, Израилем и арабскими монархиями. Руководство страны пока не выразило публичного сочувствия ни одной из сторон, придерживаясь стратегии нейтралитета.

    Напомним, Аракчи пообещал Вашингтону неминуемое возмездие за потопление корабля. Заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде назвал уничтоженный фрегат IRIS Dena безоружным судном. Спасатели извлекли из воды тела около 80 погибших моряков.

    6 марта 2026, 11:14 • Новости дня
    Bloomberg: США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    Bloomberg: США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военные США задействовали искусственный интеллект, используя платформу Maven и модель Claude, для ускорения принятия решений при ударах по Ирану, сообщает Bloomberg.

    Во время недавних ударов по Ирану американские военные впервые в широких масштабах использовали искусственный интеллект для поддержки принятия решений.

    Представитель Центрального командования капитан Тимоти Хокинс заявил, что ИИ помогает делать более умные решения быстрее, однако не заменяет людей и не принимает решения о выборе целей самостоятельно, передает Bloomberg.

    Система Maven, разработанная Palantir Technologies Inc., стала цифровым центром управления миссиями, а также ключевым инструментом для анализа данных и выявления объектов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Среди языковых моделей, установленных на платформе, названа Claude от Anthropic, которая ускоряет работу Maven и стала важной частью операций против Ирана.

    В течение первых суток войны США нанесли удары по тысяче целей, что почти вдвое превысило темпы операции «Шок и трепет» в Ираке в 2003 году.

    В военных учениях США уже несколько лет отрабатывают сценарии, в которых командиры за час должны распознать тысячу объектов «свой-чужой».

    Использование ИИ вызывает критику правозащитников, которые считают, что размывается грань между рекомендацией и исполнением удара. В то же время представители армии убеждают, что процессы строго соответствуют американской политике и законам. Решение Пентагона признать Anthropic риском для цепочки поставок ставит под угрозу дальнейшее участие компании в военных программах.

    Вашингтон пригрозил полностью прекратить сотрудничество с компанией Anthropic из-за отказа раскрыть технологии военным.

    Пентагон рассматривал возможность использования нейросети Claude для перехвата баллистических ракет при ядерном ударе.

    США задействовали платформу Maven и нейросеть Claude в операции против Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в войне с Ираном Соединенные Штаты учли уроки конфликта на Украине.

    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    6 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Иран сделал предупреждение Европе за поддержку операции США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД Ирана предупредил, что поддержка европейцами агрессии США и Израиля приведет к ответным мерам со стороны Тегерана.

    Иранские власти предупредили, что страны Европы могут стать законными целями, если поддержат действия США и Израиля против Ирана, передает ТАСС.

    Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил в эфире телеканала France 24: «Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что им следует быть осторожными и не ввязываться в эту агрессивную войну против Ирана. Если они будут помогать, я не хочу называть конкретные страны, но если какая-либо страна присоединится к агрессии США и Израиля против Ирана, то она, безусловно, также станет законной целью для ответных мер Ирана».

    По словам иранского дипломата, европейским странам следует проявлять осторожность и не вмешиваться в конфликт. Он подчеркнул, что Тегеран рассматривает любую поддержку агрессии США и Израиля как основание для ответных действий.

    Тахт-Раванчи также отметил, что предупреждение уже было доведено до европейских стран и других государств, чтобы избежать эскалации ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что на Западе действия Ирана осуждаются, а атаки США полностью игнорируются.

    А председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление генсека НАТО Марка Рютте о готовности альянса к применению статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    Ряд стран уже выражал поддержку США и Израилю в их действиях. В частности, Литва согласилась рассмотреть возможность использования своей территории американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    6 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Беспилотники-камикадзе США LUCAS сразу стали «незаменимыми» в войне против Ирана
    Беспилотники-камикадзе США LUCAS сразу стали «незаменимыми» в войне против Ирана
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS «незаменимыми» в ходе боевых действий против Ирана.

    Как пишет The War Zone, глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что дроны LUCAS, созданные на основе иранского Shahed-136, впервые были применены в бою всего шесть дней назад в ходе совместной операции Epic Fury США и Израиля против иранских объектов. С тех пор эти беспилотники неоднократно использовались для ударов по различным целям.

    Адмирал Купер отметил: «LUCAS – незаменимы», подчеркивая их эффективность и низкую стоимость. Каждый дрон обходится примерно в 35 тыс. долларов, что значительно дешевле традиционных американских крылатых ракет, стоимость которых составляет от 2 до 2,5 млн долларов за единицу. LUCAS можно массово производить и использовать для ударов на дальние дистанции, снижая нагрузку на арсенал дорогих вооружений.

    По словам представителей Центрального командования, дроны способны работать за пределами прямой видимости и оснащены средствами автономной координации, что позволяет применять их в рое и осуществлять сетевые удары. Некоторые из них оснащены терминалами Starlink, что открывает возможности для сложных кооперативных атак и динамического наведения.

    Купер рассказал, что американцы захватили один из иранских Shahed, изучили и доработали конструкцию дрона, добавив американские компоненты и вернув его в зону конфликта уже в виде LUCAS. Видеозаписи демонстрируют, что один из таких дронов был найден почти целым в Ираке, где хорошо виден спутниковый канал управления.

    Военные также подчеркнули, что благодаря дешевизне и массовости подобных беспилотников США легче справляются с угрозой со стороны Ирана, который, несмотря на разрушения, сохраняет значительный арсенал ракет и дронов. Спор о запасах вооружения и возможности их восполнения продолжается, но американское командование уверяет, что способно нарастить производство LUCAS в случае необходимости.

    Ранее телеканал CNBC сообщил, что иранские дроны-камикадзе «Шахед» преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов.

    6 марта 2026, 18:30 • Новости дня
    США признали удары по школе в Иране

    NBC: США признали удары в районе школы для девочек в иранском Минабе

    США признали удары по школе в Иране
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские чиновники на закрытом брифинге подтвердили нанесение ударов в районе иранской школы для девочек, где погиб 171 человек, пишут местные СМИ.

    Представители администрации США во время закрытого брифинга в Конгрессе подтвердили нанесение ударов в районе, где находится школа для девочек в иранском городе Минаб, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

    По данным NBC News, американским властям известно, что удар по начальной школе, в результате которого погибли 171 человек, не был нанесён Израилем. При этом представители администрации США не предложили другой версии событий, которая бы исключала ответственность Вашингтона за этот инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американские СМИ писали, что удар по учебному заведению в Минабе совпал с атакой на базу КСИР, и дети могли погибнуть из-за ошибки военных США при определении цели.

    До этого иранские власти установили личности пилотов и авиабаз, причастных к удару по школе, где погибла 171 школьница. В ответ Иран нанес удары возмездия по Израилю и объектам США.

    6 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока
    США запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южнокорейские и американские военные обсуждают возможность переброски комплексов Patriot с Корейского полуострова на Ближний Восток из-за эскалации конфликта с Ираном.

    США обратились к Южной Корее с просьбой о возможной переброске ракет и комплексов Patriot для усиления своей противовоздушной обороны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён на парламентских слушаниях подтвердил, что Сеул ведет переговоры с американскими военными по этому вопросу, отметив, что конкретные решения будут приниматься индивидуально по каждому случаю.

    Повышенный спрос на перехватчики и ударные боеприпасы связан с активизацией конфликта между США и Ираном. После американских ударов по иранским объектам Тегеран увеличил количество атак с использованием ракет и дронов по американским базам и союзникам в регионе, что вынудило Вашингтон укреплять воздушную оборону на Ближнем Востоке.

    По данным корейских СМИ, американские военные уже перебрасывают часть установок Patriot с различных баз в Южной Корее на авиабазу Осан, расположенную к югу от Сеула, где зафиксировано заметное увеличение числа комплексов и прибытие крупных транспортных самолетов США. Представители Пентагона и Минобороны Южной Кореи воздержались от комментариев по этому поводу.

    В 2025 году подобные перемещения уже имели место: батареи Patriot временно направлялись с Корейского полуострова на Ближний Восток для оперативной поддержки и впоследствии возвращались обратно. Эксперты отмечают, что такие ротации не должны серьезно встревожить союзников США в Азии, поскольку Пхеньян сдерживается силами Южной Кореи и американским ядерным потенциалом.

    С 9 марта Южная Корея и США планируют начать ежегодные совместные военные учения Freedom Shield, которые продолжатся десять дней. Американское командование подтвердило, что маневры пройдут по графику несмотря на возможные перемещения вооружений. При этом Северная Корея традиционно негативно реагирует на подобные учения, расценивая их как подготовку к вторжению и отвечая собственными испытаниями оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, серия взрывов прогремела в Тегеране после ударов Израиля. Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке. Агентство Bloomberg сообщило, что у США и Израиля скоро могут закончиться ракеты-перехватчики.

    6 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме как полной капитуляции исламской республики.

    «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции», – подчеркнул он в своей публикации в Truth Social.

    Трамп также отметил, что после этого этапа и при появлении «великого и приемлемого лидера» для Ирана, США совместно с союзниками и партнерами будут активно помогать стране. По его словам, цель заключается в том, чтобы вывести Иран из кризиса и сделать его «экономически более крупным, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде».

    «Сделаем Иран снова великим», – заявил президент США.

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    6 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Ирана выпустили береговую ракету по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в зоне действия иранских вооруженных сил.

    Военно-морские силы Ирана нанесли ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», передает ТАСС. По данным пресс-службы армии исламской республики, удар был нанесён береговой ракетной системой военно-морских сил.

    В официальном заявлении, которое цитирует гостелерадиокомпания, говорится: «Ракетная система военно-морских сил армии выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln».

    Тегеран ранее объявил о запуске четырех баллистических ракет по авианосцу «Авраам Линкольн».

    Пресс-служба КСИР сообщила об отступлении американского корабля в Индийский океан после ракетного удара.

    6 марта 2026, 08:22 • Новости дня
    Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране
    Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские следователи допускают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли США, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников.

    Военные следователи США допускают, что американская армия могла быть причастна к удару по начальной школе для девочек на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Reuters.

    В материале уточняется: «Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли и расследование не завершено».

    Источники агентства Reuters подчеркнули, что не исключают появления новых доказательств, которые могут опровергнуть причастность США к произошедшему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции Хормозган заявил о гибели 115 учеников в результате удара по школе в Минабе. Тегеран сообщил о примерно 160 погибших из-за этого удара.

    6 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Дипломаты ряда стран покинули Иран через Азербайджан

    Сотрудники посольств России, Чехии и Пакистана выехали из Ирана через Азербайджан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска, точное количество эвакуированных не раскрывается.

    Несколько сотрудников посольств России, Чехии и Пакистана были эвакуированы из Ирана через территорию Азербайджана, передает ТАСС.

    Агентство APA сообщило, что дипломатические работники покинули исламскую республику через контрольно-пропускной пункт «Астара». Точное количество эвакуированных сотрудников не называется.

    Ранее министерство иностранных дел России исключило полную эвакуацию российского посольства из Ирана. Российское посольство в Иране продолжает работать в обычном режиме, несмотря на угрозу обстрелов и бомбовых ударов.

    До этого два сотрудника российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через границу с Азербайджаном. А МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Иран и как можно скорее покинуть страну.


