Вирусолог Компанец оценила риск массовой вспышки кори в России

Tекст: Катерина Туманова

По ее словам, возможны редкие локальные случаи заболевания среди тех, кто не прошел вакцинацию.

«Нет, вспышки в России опасаться не стоит. Это редкие локальные вспышки среди не привитых», – сказала Компанец РИА «Новости».

Врач объяснила, что высокий уровень коллективного иммунитета предотвращает широкое распространение инфекции. Для эффективной защиты от кори охват вакцинацией должен превышать 95% населения.

При таком уровне привитости крупные эпидемии маловероятны, а случаи заболевания возможны в отдельных группах, например среди мигрантов или внутри семей, где есть не привитые.

На данный момент случаи кори зафиксированы в Забайкалье и Хабаровском крае, включая одного студента Тихоокеанского государственного университета в Хабаровске, из-за чего в вузе был введен масочный режим.



