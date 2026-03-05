ФК «Динамо» разгромил соперников из «Спартака» в матче полуфинала Кубка России

«Динамо» разгромило соперников из «Спартака» в матче полуфинала Кубка России

Tекст: Катерина Туманова

Матч первого полуфинала «Пути РПЛ» Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» на завершился «ВТБ-Арене» в Москве со счетом 5:2, передает РИА «Новости».

Дубль в составе бело-голубых оформил Муми Нгамале, забивший на шестой и 67-й минутах. Также голами отличились Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко.

За «Спартак» забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс в компенсированное время.

Давид Рикардо забил гол в дебютном матче за «Динамо» после перехода из «Ботафого» 21 января. Для нового тренера «Спартака» Хуана Карлоса Карседо эта игра стала второй официальной – до этого команда обыграла «Сочи» в чемпионате России.

Ответная игра пройдет 18 марта на поле «Спартака», а днем ранее состоится полуфинал между «Краснодаром» и ЦСКА.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в Кубке России.



