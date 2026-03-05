Лихачев заявил о досрочном восстановлении «Ферросплавной-1» в районе ЗАЭС

Tекст: Катерина Туманова

«Ремонтные бригады Росатома завершили работы по восстановлению высоковольтной линии «Ферросплавная-1» в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано», – цитирует РИА «Новости» главу госкорпорации Алексея Лихачева.

Он добавил, что в четверг МАГАТЭ сообщило о восстановлении и подключении к Запорожской АЭС «Ферросплавной-1» после ремонтных работ, которые длились несмотря на локальный режим прекращения огня, при котором обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались.

«Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв», – сказал Лихачев.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лихачев в конце февраля сообщал о том, что у ЗАЭС начал работать режим тишины ради ремонта ЛЭП. ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.